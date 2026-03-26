Studente del liceo Bodoni di Saluzzo aggredito da un coetaneo

Uno studente del liceo Bodoni, minorenne, ieri mattina 25 marzo è stato aggredito da un coetaneo attorno alle 8, poco prima di entrare a scuola, nei pressi dell’hotel Griselda, in corso XXVII Aprile.

Testimoni raccontano che il giovane (frequentante l’istituto nella sede presso l’ex Tribunale, a un centinaio di metri dall’accaduto) sia stato aggredito da un ragazzo che si è poi dato alla fuga.

Sul luogo sono intervenuti i soccorsi del 118 e i Carabinieri di Saluzzo, che hanno tranquillizzato il giovane in preda allo shock per l’attacco a sorpresa di cui è stato vittima.

Sulla dinamica e sulle cause dell’aggressione stanno indagando i militari dell’Arma saluzzese anche se, da quanto fin qui emerso, tra i due non ci sarebbe alcun rapporto di conoscenza.

Secondo alcune testimonianze, tra l'erba dell'area verde di fronte alle Poste, i carabinieri avrebbero rinvenuto l'oggetto che sarebbe stato usato per l'aggressione. Potrebbe trattarsi di un tirapugni, ma al momento c'è il massimo riserbo sulle indagini.