Betoniera travolse e uccise 54enne di Verduno in un’area di servizio: l'assicurazione citata come responsabile civile nel processo all'autista

E’ stato aggiornato al 22 aprile il procedimento a carico di C. S., autista nato e residente ad Asti, classe 1966, per il quale la Procura della Repubblica di Asti ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio stradale per l’incidente costato la vita al 54enne di Verduno Silvano Brandino.

Mercoledì 25 marzo presso il palazzo di giustizia astigiano si è tenuta l’udienza preliminare fissata dal giudice Matteo Bertelli Motta.

Publico ministero è la dottoressa Sara Paterno, che sostiene le argomentazioni dell’accusa in merito a quanto accaduto alle ore 17.40 dello scorso 19 maggio nel parcheggio della stazione di servizio Ip presente nel tratto della Strada Provinciale 7 che attraversa il territorio di Roddi.

In quel pomeriggio l’autista astigiano era alla guida di una betoniera modello Scania 500 in locazione alla ditta Spessa, per la quale lavora. Era diretto da Verduno a Roddi quando fermò il mezzo pesante nell’area di servizio. Intento a parcheggiarlo, vide e riconobbe il 54enne di Verduno: quest’ultimo deve essersi avvicinato lateralmente al mezzo probabilmente con l’intento di salutare l’autista quando, secondo una dinamica che andrà accertata nel corso del procedimento, finì investito dallo stesso, subendo un trauma da schiacciamento che ne provocò il decesso, dichiarato sul posto.

L’autista è difeso dall’avvocato Giorgio Scanavino.

L’udienza preliminare ha fatto registrare la costituzione di parte civile dei familiari del defunto, con la madre, il figlio e due fratelli della vittima, patrocinati dall’avvocato albese Roberto Ponzio. Quest’ultimo ha chiesto di citare quale responsabile civile la Helvetia Italia Assicurazioni, compagnia con sede legale in Milano, assicuratrice del mezzo coinvolto. L’istanza è stata accolta dal giudice e il processo aggiornato.