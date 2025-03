Da Cinzano a Roma va in scena la protesta dei lavoratori Diageo: "Questa vertenza comincia oggi" [FOTO E VIDEO]

"Questa vertenza comincia oggi, con l’incontro in corso in questi minuti al Ministero a Roma. I sindacati sono uniti e compatti nel rivendicare i diritti di oltre 340 lavoratori e dei 25 addetti dell’indotto diretto dell’azienda, insieme alle loro famiglie. Nella scelta di possibili compratori per noi è dirimente che si guardi innanzitutto a garantire la salvaguardia dei posti di lavoro".

Con queste parole il segretario generale della Camera del Lavoro di Cuneo Piertomaso Bergesio, e con lui il segretario provinciale della Uil Armando Dagna, i vertici provinciali della Cisl e il segretario regionale della Flai-Cgil Denis Vayr, ha ricordato le motivazioni del presidio che questa mattina, martedì 18 marzo, ha raccolto un centinaio di lavoratori di Diageo Operations Italy di fronte allo stabilimento di Santa Vittoria d’Alba.

Un presidio, quello tenuto di fronte all’ingresso della ex Cinzano, ben visibile dalle centinaia di mezzi in transito sulla Strada Statale 231 e salutata da numerosi camionisti di passaggio, cui idealmente si è accompagnata la manifestazione di protesta che un’altra cinquantina di dipendenti della multinazionale britannica ha tenuto nella capitale, presso la sede del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sede del nuovo incontro di un tavolo al quale i sindacati guardano nella speranza che il "piano sociale" presentato nelle scorse settimana dall’azienda venga finalmente "riempito di contenuti", finora mancati a giudizio dei rappresentanti dei lavoratori.

A portare la loro solidarietà ai lavoratori di frazione Cinzano una delegazione di lavoratori della ex Graziano di Sommariva Perno, da tempo parte del gruppo Usa Dana, che guidati da Domenico Calabrese, componente della segreteria Cgil Fiom, hanno portato in piazza il caso di un’altra multinazionale che, al pari di Diageo, pur non attraversando un momento di crisi, ha deciso di disinvestire dall’Italia.

Al presidio anche diversi politici e amministratori: Alessandra Badellino, Marina Tibaldi e Agostino Angeli per l’amministrazione di Santa Vittoria d’Alba, l’assessora albese alle Politiche Sociali Donatella Croce insieme alla consigliera Martina Amisano, la collega braidese Lucilla Ciravegna, che si sono dette "presenti al fianco delle lavoratrici e lavoratori Diageo, determinate nel fare sentire la voce degli enti locali per questa importante realtà del territorio".

Con loro anche i consiglieri regionali Mauro Calderoni (Pd) e Giulia Marro (Avs).

"Sono qui per ribadire che questa battaglia non riguarda solo i lavoratori, ma il futuro di un territorio che non può permettersi di perdere un altro pezzo della sua storia industriale – ha dichiarato il primo –. Mi auguro che la Regione Piemonte faccia la sua parte con determinazione al tavolo ministeriale, difendendo con forza la continuità produttiva e occupazionale di un’azienda che rappresenta un pilastro per l’economia locale e per il settore agroalimentare".

"Rimaniamo in attesa degli esiti della riunione a Roma in atto in queste ore – ha dichiarato invece Marro –. Attesa che tiene al filo oltre 340 posti di lavoro e il futuro di un’azienda da sempre protagonista e importante per il nostro territorio".