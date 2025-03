Brondello: sotto la torre nasce l'oasi per api e insetti

Brondello, piccolo borgo della Valle Bronda con particolare sensibilità ambientale, avrà un'oasi per api e insetti impollinatori.

Il Comune ha infatti ottenuto un contributo di diecimila euro dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo, che verranno destinati per un'area di 100 metri quadrati, realizzata in un terreno sito lungo il sentiero (recentemente ripristinato) che porta alla storica Torre di Brondello.

"Le api domestiche e sono essenziali per l'equilibrio del nostro ecosistema, ma purtroppo sono sempre più a rischio a causa delle attività umane e del cambiamento climatico - commenta il sindaco Paolo Radosta - abbiamo pertanto deciso di aderire al progetto; anche sulla base della naturale predisposizione del nostro territorio per il prodotto miele. Ringraziamo la Fondazione CRC per aver creduto nella nostra proposta".

L'area scelta ha un'ambivalenza strategica: da un lato per motivi di adeguatezza territoriale, immersa nel verde dell'area boschiva raffrescata dalla vicinanza al Fiume Bronda; dall'altra al centro del sentiero che porta alla Torre sarà catalizzatore attrattivo per gli amanti delle passeggiate e per le visite delle scolaresche e delle associazioni assistenziali coinvolte nel progetto.

L'area rientra anche nel progetto dell'amministrazione di valorizzare la produzione d'eccellenza del miele della Valle Bronda. Dall'area verrà infatti prodotto, in collaborazione con la ditta locale Happy Bee di Claudio Vincenti, un miele autoctono: "l'Amel d'la Tur".