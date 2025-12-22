Birrifici artigianali, nuovo bando della Regione Piemonte: finanziato il 50% delle spese di ammodernamento

È stato aperto venerdì scorso, 19 dicembre, il nuovo bando della Regione Piemonte che concede contributi per gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento dei siti e degli impianti di produzione dei birrifici artigianali, compreso l’acquisto di macchinari e strumenti di dotazione, in funzione delle innovazioni tecnologiche, sia in ambito organizzativo che di processo produttivo compresi i processi di certificazione di qualità della filiera brassicola.

La scadenza per la presentazione delle domande di accesso ai finanziamenti è il 31 marzo 2026.

«Possono beneficiare dell'aiuto i soggetti produttori di birra artigianale da filiera piemontese ubicati all’interno del territorio regionale – spiega Pietro Busso, responsabile del Settore Finanza agevolata di Cia Agricoltori italiani di Cuneo -, purchè titolari di partita Iva idonea allo svolgimento dell’attività di produzione di birra artigianale, con relativa iscrizione al Registro dei birrifici artigianali istituito dalla Regione Piemonte e in regola con i versamenti Inps e Inail. La spesa minima ammissibile è pari a 10 mila euro, la spesa massima ammissibile è di 50 mila euro, mentre l’aliquota di sostegno è pari al 50% delle spese sostenute. Si tratta di una buona opportunità per il settore brassicolo, che in provincia di Cuneo si dimostra particolarmente vivace e dinamico, con interessanti prospettive di crescita».

In particolare, sono ammissibili gli acquisti di tipologie di macchine, attrezzature ed impianti (fissi e mobili) quali mulino, sala cottura, addolcitore, caldaia - generatore di vapore, pompa elettrica, scambiatore di calore, gruppo frigo, cip di lavaggio, filtri, tino di fermentazione, celle calde e fredde, riempitrice, sciacquatore, tappatore, etichettatrice, stampante per etichette, inlattinatrice, compressore, transpallet, stoccatori – carrelli elevatori, lavapavimenti, produttore d'azoto, essiccatore, impianto di osmotizzazione acque, pellettatrice alimentare (per luppolo), impianto sterilizzazione Uv, coclea per trasporto cereale, nastri trasportatori e supporti per movimentazione prodotto, compostiere industriali, sistemi informatici e hardware per tracciature fusti e bombole co2 di proprietà del birrificio, mulino per erbe officinali, lavafusti, riempifusti, chiller di raffreddamento, depallettizzatore, lavabottiglie, nastratrice, forma scatole, pallettizzatore, vasca acqua gelida, imbottigliatrice, maturatore, tino di backup (per doppie cotte), maltatore, strumenti di analisi (rifrattometri ottici, elettrici o digitali, densimetri, phmetri), macchina per produzione starter (per produzione lieviti), altra tipologia di macchina, attrezzatura o impianto (fissi o mobili) utilizzati per la produzione di birra da filiera agroalimentare piemontese la cui ammissibilità verrà valutata dall’Ente istruttore.

Non sono invece finanziabili acquisti di macchine, attrezzature ed impianti per la produzione e lo stoccaggio di luppolo, orzo o altro prodotto agricolo, acquisti e ristrutturazioni di beni immobili, interventi che, a qualsiasi titolo, necessitano di autorizzazione comunale, acquisti di macchine, attrezzature ed impianti usati, acquisti di parti e componenti di macchine, attrezzature ed impianti meramente riconducibili a semplici interventi di sostituzione.