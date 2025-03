Francesco Gabbani è il secondo asso del Festival Suoni dalle Terre del Monviso: il 20 luglio a Sampeyre

“Viva la vita così com’è/ Viva la vita questa vita che/ È solo un attimo/ Un lungo attimo”, sono le parole del ritornello della canzone “Viva la Vita” di Francesco Gabbani.

E questo ritornello domenica 20 luglio (a partire dalle ore 13) risuonerà sulle nostre montagne, che ospiteranno l’attesissimo concerto di Francesco Gabbani, all’interno del Festival Suoni delle Terre del Monviso (format che riunisce Suoni dal Monviso, giunto alla 21ª edizione) e Occit’amo).

Appuntamento, dunque, nel vallone di Sant’Anna, a Sampeyre, per uno dei momenti clou dell’estate 2025, sulla stessa montagna che negli anni passati ha ospitato prima Elisa e poi Biagio Antonacci.

Dopo l’annuncio, dato appena 48 ore fa, del concerto di Renga (che concerterà a Rifreddo il 31 agosto), gli organizzatori sono riusciti ad assicurarsi la presenza di un altro “Francesco”, Gabbani appunto, uno dei cantautori più amati del panorama internazionale, seguito e apprezzato trasversalmente sia dagli adulti, sia dai giovani.

Il concerto fa parte del tour “Dalla tua parte - Summer Tour 2025”, che si rifà al titolo del suo ultimo disco, uscito dopo la recente e fortunata partecipazione al Festival di Sanremo.

Un palco, quello sanremese, che ha sempre portato fortuna a questo musicista toscano, che esordì al Festival nel 2016 classificandosi al primo posto delle “Nuove Proposte” con il brano Amen (anche “premio della critica” e “miglior testo”), per poi vincere nel 2017 con Occidentali’s Karma.

E Gabbani, che ha recentemente dichiarato tutto il suo amore per la natura e per la montagna, saprà certamente far vivere una giornata indimenticabile sulle alture della Valle Varaita.

Nelle prossime settimane, i dettagli per raggiungere la location; per intanto, il consiglio è quello di assicurarsi il biglietto per questo eccezionale appuntamento.

La prevendita è attiva esclusivamente sul circuito Ticketone (on-line o nei punti vendita) a partire dalle ore 14 di mercoledì 19 marzo.

Ulteriori informazioni si possono trovare sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980