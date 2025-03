Moeves è l'unico operatore con sede locale scelto dalla Regione per entrare nel progetto "MaaS for Piemonte"

Moeves, l’app che trasforma il modo di spostarsi nel Sud Piemonte, rendendo il trasporto pubblico più semplice e veloce, entra ufficialmente come unico operatore con sede locale in “MaaS for Piemonte”, innovativo progetto di mobilità regionale che integra i servizi di mobilità pubblica e privata in Super App per poter pianificare, prenotare e pagare viaggi multimodali, combinando autobus, treni locali, navette e parcheggi. Il tutto mettendo a disposizione dell’utenza incentivi come welcome bonus e cashback. Per maggiori informazioni e per registrarsi al servizio visitare il sito internet www.moeves.it o scrivere a info@moeves.it

“Il MaaS non è solo una tecnologia – spiega Mauro Paoletti, amministratore delegato di Moeves –, ma un nuovo paradigma della mobilità che permette di ridurre il traffico, l’inquinamento e i costi per gli utenti, migliorando l’efficienza complessiva del sistema trasporto”.

Moeves App è stato scelto dalla Regione, insieme ad altri 4 soggetti, per entrare a far parte di ‘MaaS for Piemonte’ e sostenere una visione di mobilità sostenibile e digitale, in linea con gli obiettivi di transizione ecologica e smart mobility fissati a livello europeo. Con Moeves App i cittadini piemontesi possono accedere ad una rete di trasporti completamente integrata, che include servizi di trasporto pubblico con i consorzi Granda Bus (Cuneo), Coas (Asti) e Scat (Alessandria); treni locali (con l’operatore Arenaways) per una maggiore interconnessione tra i centri cittadini; sistemi di pagamento digitali per parcheggi e servizio di velostazioni, per incentivare gli spostamenti in bicicletta.

“Per fornire questi servizi ai cittadini – prosegue Paoletti -, la Regione Piemonte ha puntato sull’integrazione con un network di Super App MaaS, piattaforme digitali che consentono di pianificare, prenotare e pagare gli spostamenti in modo semplice e veloce. Tra queste, Moeves App si è affermata come una delle soluzioni principali all’interno del progetto MaaS for Piemonte”.

In particolare, con l’app Moeves i cittadini potranno pianificare viaggi multimodali combinando diversi mezzi di trasporto, acquistare e gestire i biglietti direttamente dall’app, accedere a incentivi, tra cui un welcome bonus di 20 euro e approfittare di un cashback del 50% fino a 50 euro al mese, monitorando in tempo reale gli orari e la disponibilità dei servizi.

“La sperimentazione di MaaS for Piemonte rappresenta un primo passo verso un modello di mobilità scalabile su tutto il territorio nazionale. Con MaaS 4 Region, la Regione Piemonte mette a disposizione un framework innovativo, capace di adattarsi alle diverse esigenze locali e di promuovere una mobilità più integrata e sostenibile. Il futuro della mobilità è già qui. E il Piemonte, ancora una volta, è tra i protagonisti del cambiamento”, conclude Paoletti.