Appello dal Centro Trasfusionale di Cuneo: “Cerchiamo urgentemente donatori di gruppo 0 Rh neg”

È un appello urgente quello che sta circolando sui social e che riguarda il Centro Trasfusionale di Cuneo. Si tratta nello specifico della carenza di sangue 0 Rh negativo a disposizione, in un ospedale, il Santa Croce e Carle, che è tra l’altro ad elevata complessità chirurgica e medica.



A firmare l’appello la Dott.ssa Paola Maria Manzini, direttore della struttura complessa Immunoematologia e Medicina trasfusionale:

“Gentilissimi,

nonostante il nostro appello di lunedì continuiamo ad avere pochissimi donatori di gruppo 0 Rh negativo che vengono a donare e la situazione si sta facendo davvero molto critica. Considerate che da oggi siamo stati costretti a trasfondere i pazienti O Rh negativi con sangue O Rh positivo perchè la scorta è scesa sotto le 14 unità disponibili per l'Ospedale di Cuneo, ospedale ad elevata complessità chirurgica e medica che quindi necessita di un supporto trasfusionale molto importante. Questa strategia dovrà essere messa in atto fino a quando non riusciremo a risalire con le scorte di sangue O Rh negativo.

Abbiamo inoltre osservato un calo generale di donazioni complessive nei mesi di gennaio e febbraio rispetto a gennaio e febbraio dello scorso anno (-9%) per il quale vi chiederei di valutare cosa possa essere accaduto in questi primi mesi. Non esitate a contattarmi se avete modo di capire cosa stia succedendo. Sapete che non servono grandi appelli che portino a donare grandi folle di donatori perchè questo si ripercuote poi sui mesi successivi in cui quei donatori non potranno più donare. Serve tuttavia che cerchiamo di raccogliere in modo omogeneo continuo facendo attenzione però a questi cali così importanti.

Sicura in una vostra fattiva collaborazione porgo cordiali saluti.”



La prenotazione deve essere effettuata online su: servizisanitaricuneo.prenotami.cloud (centro trasfusionale donazioni/donazione sangue), in alternativa telefonicamente (0171/642291, dalle 8.00 alle 15.30) o direttamente presso il Servizio Trasfusionale.