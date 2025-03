Provincia: incontro con l’Amministrazione di Murazzano con al centro l’incrocio tra le strade provinciali 661 e 32

Provincia: incontro con l’Amministrazione di Murazzano con al centro l’incrocio tra le SP 661 e 32

Si è svolto ieri pomeriggio, giovedì 20 marzo, presso la sede della Provincia di Cuneo, un incontro tra l’Amministrazione provinciale, rappresentata dal consigliere Pietro Danna, delegato alla viabilità per il Reparto di Mondovì, e dall’ingegner Danilo Bruna, e il Comune di Murazzano, rappresentato dal sindaco Luca Viglierchio e dalla vice Gianfranca Meriggio.

Al centro dell’incontro il tema della viabilità locale e in particolare la situazione dell’incrocio tra le strade provinciali 661 e 32.

Tale intersezione rappresenta un crocevia molto trafficato, anche dai mezzi pesanti diretti nella vicina zona artigianale di Murazzano, e i due enti sono alla ricerca comune di una soluzione per garantire una maggior sicurezza di percorrenza di tale tratto viario.

“Insieme al sindaco Viglierchio e alla sua vicesindaca Meriggio - commenta il consigliere provinciale Pietro Danna - abbiamo fatto il punto della situazione su un incrocio che da tempo è 'osservato speciale' in quanto molto trafficato ed allo stesso tempo punto di snodo importante per il vicino insediamento produttivo. L’impegno della Provincia è quello di approfondire le soluzioni progettuali ipotizzabili al fine di migliorarne la percorrenza e la sicurezza, per poi presentarle al Comune in un prossimo incontro”.

“Incontro positivo - commenta il sindaco Viglierchio - e propedeutico a risolvere un punto critico della viabilità del nostro comune a ridosso dell'ingresso del centro storico da Via Lorenzo Bruno in cui nel corso degli anni si è verificato un aumento di transito sia di mezzi pesanti gommati che di transito a livello turistico. Abbiamo iniziato un primo step progettuale per capire come poter risolvere una problematica che ormai si protrae da diverso tempo e che andrebbe a migliorare sia la sicurezza viaria che l'aspetto urbanistico. Ringrazio sia il consigliere provinciale Pietro Danna che l'ingegner Danilo Bruna per la disponibilità e la professionalità dimostrata”.