Volley A2M Play-off -1. Cuneo, è la tua ora. Battocchio: "Sarà dura, ma mentalmente siamo sul pezzo" [VIDEO]

Ormai ci siamo. Tra poco più di 24 ore (ore 18, palasport di San Rocco Castagnaretta) la MA Acqua S.Bernardo Cuneo scende in campo nella prima sfida dei Quarti di Finale play-off del campionato di serie A2 2024/2025.

Cinque mesi di rincorsa hanno portato la squadra di Matteo Battocchio a partire dalla quarta posizione finale in regular season di questa griglia. Il che significa sfidare la quinta della classe, quella Evolution Green Aversa affrontata e superata nell'ultimo turno.

Sono passati solo sei giorni da quella gara, ma sembra un secolo. Tutto deve essere resettato, inizia un'altra storia.

I piemontesi hanno disputato una buona settimana di allenamenti, sono in ottima forma psicologica, ma dall'altra parte della rete troveranno un avversario ferito e pronto a venire in Piemonte per compiere il blitz per poi provare a giocarsi il passaggio del turno di fronte al pubblico di casa la domenica successiva.

Incontriamo Matteo Battocchio prima dell'ultimo allenamento e con lui facciamo ancora un rapido excursus sulla partita di regular season vinta ad Aversa: "È stata un'azione un po' rocambolesca l'ultima, forse una fotografia della nostra regular season. Abbiamo tenuto viva quella palla con i denti e la forza della disperazione, esattamente come abbiamo fatto tutto l'anno. In Campania abbiamo disputato un'ottima gara al servizio, ma nel contempo siamo consapevoli che in numero di azioni giocate loro hanno vinto più azioni loro di noi e questo la dice lunga sulle qualità degli avversari che affronteremo in questi play-off" .

Avversari che hanno come capitano un giocatore che Battocchio conosce molto bene: "Ho allenato Fefé Garnica due anni fa a Porto Viro, disputammo una grandissima stagione. È un palleggiatore molto forte e non solo perché contro Cuneo ha sempre giocato benissimo. Ha vinto un bel po' di cose in carriera e credo che insieme con il suo opposto (Motzo N.d.R.) forma probabilmente la diagonale più forte dell'intero campionato di A2".

Le parole del palleggiatore della Evolution Green Aversa Fefé Garnica alla vigilia di gara-1 nell'intervista realizzata dall'Ufficio Stampa della società normanna:

Come Sottile, anche per Matteo Battocchio pensare ad un'eventuale "bella" in casa è assolutamente prematuro: "Ci siamo detti che bisogna ragionare su una gara alla volta. Punto e basta. Il vantaggio della "bella" in casa c'è, ma non è detto che ci si arrivi. In un modo o nell'altro".

È il bello dei play-off, dove ogni partita, ma forse ogni singolo set debbono essere giocati come fosse l'ultimo: "Nei play-off ogni gara ha una storia diversa e l'abbiamo purtroppo vissuto sulla nostra pelle nella passata stagione nella quale ci furono tre vittorie in trasferta su tre gare disputate. Può succedere tutto e il contrario di tutto"

Cosa dirà il coach ai suoi nell'imminenza della prima partita? "Non lo so - chiude Battocchio -. Non ci ho pensato, ma onestamente non credo ci sia molto da dire. Molti di loro hanno giocato gare importanti e mentalmente sono sul pezzo".

