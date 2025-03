Fossano torna capitale delle due ruote con il Motoraduno di Primavera [FOTO]

Un appuntamento immancabile per centauri, amanti delle due ruote e collezionisti quello della 42esima edizione del Motoraduno di Primavera a Fossano.



Un evento che si è riconfermato anche per questa nuova edizione molto partecipato, nonostante il tempo incerto.



Con questo, inoltre, sono ben 95 anni dalla nascita e costituzione del Motoclub Fossanese, organizzatore della manifestazione.



Ieri, sabato 22 marzo, alle 15,30 l'inaugurazione davanti al Municipio e stamattina la messa con benedizione delle moto.



Abbiamo raccolto alcuni scatti per raccontare l'evento.