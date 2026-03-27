A Fossano si presenta il libro "Cambogia, quando il sorriso si spense"

Mercoledì 8 aprile 2026, alle 20,45, nella Sala dell’Hostello Sacco, in via Cavour, 33, a Fossano, Dany Ren e Pier Giuseppe Pasero presenteranno il loro libro Cambogia, quando il sorriso si spense, edito dall’Associazione Primalpe – Costanzo Martini di Cuneo.

La serata, organizzata in collaborazione con la Libreria Le Nuvole di Fossano, sarà introdotta da Francesco Balocco; dialogheranno con gli autori la prof.ssa Emanuela Pasero e il dott. Antonello Chiapella.

Tutto ha inizio in una drammatica notte di spari, sotto uno splendido plenilunio, in un villaggio della Cambogia meridionale. Dany, proveniente da una famiglia di contadini e pescatori che vivevano nella semplicità e nell’essenziale, quinta di dieci figli, prima ancora della presa di Phnom Penh nel ’75 da parte dei guerriglieri comunisti armati (i famigerati khmer rossi), fu costretta a lasciare casa e famigliari, a camminare per giorni e giorni nella giungla fino al primo campo di concentramento, poi a cambiare più volte destinazione lungo un calvario durato per anni. Infine l’odissea di profuga prima di essere adottata da genitori italiani. Il tutto quando aveva un’età compresa tra gli otto e i quindici anni. Drammatica la scena del saluto al padre nell’ultima stretta di mano. Ritrovò i sopravvissuti della famiglia diciott’anni dopo la notte di spari illuminata dal plenilunio, scoprendo che un terzo dei famigliari aveva subìto lo sterminio. Una storia agghiacciante e vera. Ricordi di una donna già due volte madre adottiva che racconta, in forma di intervista, il suo passato di bambina tra violenza, coraggio e speranza.

L’ingresso è libero, per informazioni, 0172634721 oppure 3382075316.