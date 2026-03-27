Musica che cura: a Cuneo il concerto dell’Ensemble del Giglio a sostegno della musicoterapia

Martedì 31 marzo alle ore 21, nella Chiesa di San Sebastiano, in Contrada Mondovì 15 a Cuneo, la musica diventa sostegno concreto al progetto di Musicoterapia della Fondazione Ospedale Cuneo ETS.

Il concerto vedrà protagonista il gruppo vocale "Ensemble del Giglio", una formazione vocale-strumentale ad organico variabile, con un vasto repertorio che intreccia epoche e stili differenti.

Il gruppo ha all'attivo diverse prime esecuzioni assolute, concerti in Italia e in Francia, riconoscimenti in concorsi e la pubblicazione di tre dischi.

La formazione si avvale di professionisti di alto profilo: Livio Cavallo, fondatore, direttore e tenore dell'Ensemble, è specializzato in musica antica e contemporanea con una solida carriera corale; Ezio Ghibaudo, fisarmonicista di fama internazionale, è stato premiato in prestigiosi concorsi mondiali ed è attivo sia come concertistica che come docente in Italia e all'estero; infine Ada Prucca integra la sua formazione teatrale e canora in progetti di reading che intrecciano testi classici e musica, vantando collaborazioni con diverse compagnie e gruppi corali. L'ingresso al concerto è gratuito e aperto alla cittadinanza.

Un concerto a sostegno del progetto di Musicoterapia, che continua a crescere



In collaborazione con l'Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle e con le musicoterapeute Chiara Albanese e Valentina Meinero, Fondazione Ospedale Cuneo propone due nuove iniziative per rafforzare il supporto ai reparti di Terapia Intensiva Neonatale e Pediatria, dove nel 2025 è stato inaugurato "Nati con la Musica", progetto che attraverso il suono aiuta i più piccoli a rilassarsi e i genitori a connettersi con i propri figli in un ambiente protetto.

Con l'obiettivo di promuovere il benessere emotivo e offrire momenti di serenità a pazienti e famiglie, verranno realizzati due concerti all'interno della SC di Pediatria. L'iniziativa intende garantire ai bambini degenti l'accesso a esperienze musicali di qualità, superando le limitazioni imposte dal ricovero. Gli eventi proposti per il progetto "Incantiamo il reparto" all'interno della rassegna Modulazioni Kids sono curati dalla Cooperativa Maestro in collaborazione con musiciste specializzate nell’educazione e nella pedagogia musicale e vocale (progetto InCantabimbi). Gli appuntamenti si terranno domenica 12 aprile e domenica 10 maggio alle ore 15:00.

Il progetto prevede la consegna di un dono simbolico alle famiglie che lasciano la Terapia Intensiva Neonatale.

Poiché il ritorno a casa dopo la degenza è un momento delicato, si vuole creare un filo sonoro e affettivo che continui ad accompagnare i genitori anche dopo l’uscita dal reparto.

L’obiettivo è trasformare la dimissione in un passaggio di continuità, dove la cura non si interrompe ma cambia forma, diventando una base solida per le buone pratiche quotidiane. Alle famiglie verranno quindi donati:

Una “prescrizione musicale”: un biglietto per partecipare ad un concerto per famiglie, tenuto da Incantabimbi all’interno della rassegna musicale Modulazioni Kids presso il Rondò dei Talenti di Cuneo, pensato come un momento di incontro, condivisione e benessere famigliare. Saranno a disposizione 160 biglietti, 40 per ciascuno spettacolo (1 adulto + 1 bambino). I concerti si terranno entro la fine del mese di maggio. Un segnalibro con un QR code, che consentirà l’ascolto di una selezione di brani registrati dalle musicoterapeute. Questi brani - già ascoltati in reparto - saranno disponibili in streaming e potranno essere riascoltati a casa, come “memoria sonora” del percorso vissuto.

Il progetto verrà esteso nel 2026 anche ad altri reparti come la Geriatria, la Psichiatria e la Neurologia e per questo Fondazione Ospedale Cuneo ha bisogno del supporto della comunità. "Nati con la musica" sta avendo ricadute positive sull'umanizzazione delle cure, che hanno coinvolto non solo i neonati e i bambini, ma anche le famiglie, i caregiver e gli operatori sanitari creando un ambiente confortevole e meno medicalizzato.

Grazie a chi ha permesso la buona riuscita dell'iniziativa e a chi sceglierà di starci accanto per consentire il proseguimento e la diffusione dell'iniziativa