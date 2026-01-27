 / Economia

Azienda di Cuneo ricerca Perito Chimico

L'azienda Molino Mettone fondata nel 1940, con sede in Cuneo, ricerca per ampliamento organico un perito chimico, anche alla prima esperienza, da inserire nel proprio team.

La risorsa affiancherà il personale interno nelle attività di controllo qualità, analisi di laboratorio e supporto ai processi produttivi.

Requisiti richiesti:

  • Diploma di perito chimico
  • Anche prima esperienza lavorativa
  • Spirito di iniziativa e capacità di adattarsi
  • Precisione e affidabilità
  • Automunito

Si offre inserimento in un ambiente di lavoro serio e concreto, con possibilità di crescita professionale.

Gli interessati possono inviare il proprio CV a mettone@molinomettone.it

I.P.

