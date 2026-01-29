AFP Verzuolo, un corso per diventare saldatori qualificati

La domanda di figure specializzate nella lavorazione dei metalli e nella saldatura resta stabilmente alta nelle aziende della valle e della provincia. Per rispondere a questa esigenza, il Centro AFP di Verzuolo propone il corso triennale Operatore meccanico – Saldatura e giunzione dei componenti, rivolto a ragazze e ragazzi dai 14 ai 24 anni che hanno concluso la scuola media e desiderano intraprendere un percorso formativo pratico e professionalizzante.

Durante i tre anni di studi, gli studenti imparano a leggere e interpretare il disegno meccanico, a scegliere i materiali e le attrezzature adatte, a costruire e assemblare particolari meccanici, lavorando lamiera, piatti, tubolari e profilati con macchinari specifici. Cuore del percorso sono le competenze di saldatura: dall’unione dei componenti metallici fino alla creazione di giunzioni mobili, con un’attenzione costante alla sicurezza e al controllo qualità.

Una parte significativa della formazione arriva dall’esperienza diretta: nel terzo anno, gli allievi svolgono 300 ore di stage presso aziende del territorio, entrando nei reparti produttivi dove si costruiscono cancelli, ringhiere, infissi metallici, strutture elettro-saldate e componentistica per diversi settori industriali.

Il corso si rivolge a giovani che hanno voglia di imparare facendo esperienza sul campo, perché la saldatura e le lavorazioni meccaniche sono mestieri che si costruiscono attraverso la pratica e la capacità di ragionare sulle fasi del lavoro. Le competenze sviluppate lungo il percorso, dalla lettura del disegno tecnico all’assemblaggio, fino al controllo finale dei pezzi, rispondono a ciò che le aziende del territorio riconoscono come prioritario. Il settore produttivo vive da tempo una forte richiesta di personale qualificato e la formazione proposta mira a ridurre questa distanza, preparando operatori in grado di lavorare in sicurezza, saldare con precisione e verificare la qualità dei componenti realizzati. Lo stage previsto nell’ultimo anno rappresenta per molti studenti la prima occasione concreta per entrare in contatto con il mondo del lavoro e avviare il proprio percorso professionale.

Corsi in attesa di presentazione, approvazione e finanziamento da Fondi Statali, Bilancio Regionale e PR FSE+ 2021/2027.

OBBLIGO DI ISTRUZIONE (IeFP): CORSI TRIENNALI E DIPLOMI PROFESSIONALI A.F. 2026|2027

Contatti

Centro di Verzuolo

+39 0175 86471

lara.reineri@afpdronero.it