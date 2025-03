La delegazione italiana dell'ANIOC a Nizza per l'assemblea annuale della sezione dipartimentale delle Alpi Marittime

Si è svolta, il 22 marzo, presso l’elegante cornice dell’Hotel Negresco di Nizza, l’Assemblea Generale della sezione dipartimentale delle Alpi Marittime dell’ ANMONM (Association Nationale des Membres de l’Ordre National du Mérite), presieduta dal Comm. François Jacquot.

All’evento ha partecipato, su invito personale del Presidente Jacquot, una Delegazione Ufficiale dell’ANIOC (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche) delle Province di Cuneo e Imperia.

La Delegazione Italiana era composta dal Comm. Clemente Malvino, Delegato Provinciale ANIOC di Cuneo, Mario Addivinola, dal Cav. Uff. Roberto Pecchinino, Delegato Provinciale ANIOC di Imperia, dal Cav. Gianni Ostanel, Delegato Comunale di Sanremo. e del Cav. Paolo Ferrari, in rappresentanza dei soci ANIOC delle rispettive province.



L’Assemblea si è aperta con la relazione annuale del Presidente Jacquot, seguita dagli interventi del Segretario Generale Pascal Gilli e della Tesoriere Maryvonne Perm, che hanno esposto le attività e i bilanci della sezione per l’anno 2024. Successivamente, si sono svolte le elezioni dei revisori dei conti e dei membri del Consiglio di Amministrazione, oltre alla nomina dei rappresentanti della sezione alle Assemblee Nazionali

Il momento solenne della giornata è stato la consegna della “Médaille d’or de La Renaissance Française” al Presidente François Jacquot da parte di Michel Lebon, Presidente Onorario Nazionale dell’ANMONM, e del parlamentare Eric Ciotti , riconoscendo il suo impegno nel valorizzare gli ideali cavallereschi e nel promuovere i rapporti internazionali tra le associazioni d’onore.



L’evento ha visto un conviviale aperitivo nella Galleria Masséna, con il proseguo del pranzo ufficiale organizzato nello splendido salone dell Hotel Negresco.

Il Commendator Clemente Malvino ho preso poi la parola, e rivolgendosi agli Insigniti Francesi ha esordito “Nella mia veste di delegato provinciale di Cuneo dell ANIOC ( associazione nazionale insigniti Onorificenze cavalleresche), intendo esprimere gratitudine e ringraziamento a nome personale e di tutta l’associazione, e dell’ uff Roberto Pecchinino Delegato Prov. Imperia per il gradito invito , che quest’anno ci vede riuniti a Nizza in questa prestigiosa location, un evento che non vuole essere solo un momento di incontro ,ma un'opportunità per riaffermare i valori che uniscono noi Insigniti dell’ onorificenze cavalleresche .

Il futuro di noi Insigniti Italiani e Francesi si è delineato nel momento in cui si è deciso di uscire dai confini, per realizzare un abbraccio tra i confratelli francesi dell’ Ordre National du Merit e della Legion d’Honneur, con i quali condividiamo ideali ,quali : l'onore, il servizio alla comunità, la dedizione al bene comune ed essere detentori e custodi di tradizioni che rendono uniche le ns associazioni, composte da persone che per il loro incessante impegno nel mondo economico, sociale, civile, militare, religioso, hanno saputo distinguersi ed hanno ricevuto come segno di benemerenza un riconoscimento dallo Stato".

Al termine del discorso il Comm. Malvino ha voluto portare a conoscenza ed invitare tutti i presenti all’ prossimo evento che l’ANIOC Cuneese organizzerà domenica 19 ottobre nella città di Bra.

A seguire il commendator Malvino e il Cav. Uff. Roberto Pecchinino hanno consegnato un attestato di Stima e Amicizia al Commendatore François Jacquot, alla Sezione Dipartimentale Alpes Marittimes, ed la presidente Dipartimentale Legion Honneur Uff. Michel Georges Choux a simboleggiare il profondo legame e la reciproca stima tra la sezione ANMONM 06 des Alpes-Maritimes e le Delegazioni del Piemonte, della Liguria in particolare la delegazione Provinciale di Cuneo e la delegazione Provinciale di Imperia.