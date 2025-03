Tangenziale di Alba: in arrivo una nuova corsia d’immissione da Piana Biglini

Si è svolto nella mattinata di oggi, martedì 25 marzo, un sopralluogo sul tratto di tangenziale di Alba interessato dai lavori avviati nei giorni scorsi. Al centro dell’attenzione, la rampa di accesso della SS231 da Piana Biglini, poco prima del ponte strallato, in direzione Cuneo.

Sul posto, insieme ai funzionari Anas, erano presenti il sindaco di Alba e consigliere provinciale Alberto Gatto, il vicepresidente della Provincia di Cuneo Massimo Antoniotti, l’assessore albese alla Mobilità Edoardo Fenocchio, il comandante della Polizia municipale Antonio Di Ciancia e il capo reparto del settore viabilità provinciale Marco Eandi.

Il sopralluogo è stato richiesto nell’imminenza dell’apertura del cantiere, con l’obiettivo di valutare interventi migliorativi che possano rendere più fluida la circolazione e ridurre al minimo i disagi.

“Non appena siamo venuti a conoscenza della portata dei lavori – spiegano Alberto Gatto ed Edoardo Fenocchio – abbiamo richiesto ad Anas, insieme alla Provincia, un confronto diretto sul posto per proporre una soluzione più efficace per l’innesto in tangenziale delle auto provenienti da Piana Biglini e Mussotto. La proposta, che Anas ha accolto, prevede l’allungamento della corsia di immissione: in questo modo chi arriva dalla rampa potrà entrare più agevolmente, senza ostacolare il flusso dei veicoli provenienti da Asti. L’obiettivo è migliorare la scorrevolezza della viabilità verso Alba e in direzione Cuneo. Anas ci ha assicurato che la modifica verrà attuata già nei prossimi giorni, attraverso un intervento notturno sulla segnaletica di cantiere. Ricordiamo che la tangenziale è percorribile da tutti i mezzi, inclusi i veicoli pesanti fino a 44 tonnellate”.

Anche il vicepresidente della Provincia, Massimo Antoniotti, ha sottolineato la necessità dell’incontro: “La modifica alla viabilità adottata da Anas in corrispondenza del ponte strallato ha mostrato sin da subito alcune criticità. In accordo con il presidente Robaldo e con il sindaco Gatto, abbiamo chiesto un confronto con Anas. Durante il sopralluogo sono emerse proposte che possono migliorare in modo significativo la viabilità in questa fase di cantiere. Inoltre, abbiamo chiesto un cronoprogramma dettagliato dei lavori, così da poter fornire informazioni puntuali agli utenti. L’incontro è stato utile anche per discutere aspetti gestionali e di manutenzione insieme ai tecnici della Provincia. Anas si è mostrata da subito disponibile a introdurre le modifiche individuate”.

Il confronto tecnico si tradurrà, nei prossimi giorni, in interventi concreti per migliorare la circolazione in uno dei nodi più delicati della viabilità albese.