Digitalizzazione e Pmi: l’innovazione non è solo per i grandi

L'adozione delle tecnologie digitali tra le piccole e medie imprese (PMI) italiane ha mostrato progressi significativi

Secondo il rapporto Istat "Imprese e ICT – Anno 2024" , infatti, negli ultimi dieci anni, la quota di fatturato realizzato online è cresciuta dal 4,8% al 14,0%.

In questo contesto, la digitalizzazione rappresenta una leva fondamentale anche per il territorio cuneese, offrendo opportunità di crescita, efficienza e competitività. Tuttavia, molte aziende locali percepiscono le tecnologie avanzate come appannaggio esclusivo delle grandi multinazionali, ritenendo che gli investimenti richiesti non siano alla loro portata. Questa convinzione può limitare l'adozione di strumenti innovativi che, al contrario, possono essere adattati alle esigenze e alle risorse di realtà più piccole.

È qui che entra in gioco Digityze , un partner che va oltre il tradizionale ruolo delle agenzie di comunicazione, assumendo la funzione di ”innovation manager” per le imprese locali. Digityze affianca le aziende in un percorso di consulenza personalizzata, mirato a identificare e implementare soluzioni tecnologiche su misura. Questo approccio consente di migliorare vari aspetti dell'attività aziendale, dall'efficientamento dei sistemi di produzione e prototipazione, con un occhio di riguardo al green e al risparmio energetico, allo sviluppo di piattaforme web, sino all'adozione di tecnologie come la progettazione 3D, la realtà virtuale (VR) e aumentata (AR).

In questo percorso, l’azienda deve essere affiancata passo dopo passo: “Per questo motivo” – come ci suggeriscono i fondatori di Digityze – “non ci limitiamo a progetti isolati e senza seguito, come spesso accade con altre agenzie o consulenti. Il nostro obiettivo è instaurare un rapporto continuativo, perché l’innovazione digitale non è un traguardo, ma un processo in evoluzione. Per restare competitivi servono costanti aggiornamenti, nuove idee e soluzioni sempre fresche, garantendo così al cliente uno standard qualitativo elevato nel tempo.”

Un esempio concreto di applicazione di queste tecnologie è il 3D, che può dare vita a molteplici risultati: progetti facilmente modificabili, replicabili e scalabili, prodotti fisici stampati (grazie alla collaborazione con partner specializzati) oppure ambientazioni esplorabili tramite applicazione di Realtà Virtuale e Aumentata, animazioni adatte per video pubblicitari, configuratori per la vendita online di prodotti e molto altro: il tutto a partire da un unico modello.

Se si pensa al settore produttivo, tutto ciò permette di aumentare enormemente l’efficienza di un progetto perché con un flusso di lavoro di questo tipo si ottimizzano gli investimenti, si riducono a monte errori critici e si risparmiano al contempo ingenti risorse economiche: un progetto 3D può infatti essere utilizzato all’interno della catena di produzione, visualizzato sul sito web del cliente o in una campagna pubblicitaria (marketing) e messo a disposizione della forza vendita (commerciale): un modello 3 in 1 altamente performante.

I settori di applicazione sono molteplici: industria e manifattura, edilizia e immobiliare (attraverso sviluppi come rendering e virtual tour ), food & beverage (visualizzazione e organizzazione dei prodotti a scaffale, packaging, creazione di modelli 3D per stand fieristici), moda/fashion e in generale tutti gli ambiti che puntano a vendere accessori, oggetti e componentistica di qualsiasi tipologia (uno dei servizi più ricercati è la produzione di configuratori per l’ecommerce in ambito automotive).

Contrariamente a quanto si possa pensare, quindi, queste tecnologie non sono riservate soltanto a chi dispone di grandi budget. Esistono piani efficaci per ogni azienda, indipendentemente dalle dimensioni, che permettono di lavorare bene anche con risorse più contenute. L'efficacia risiede nel percorso di consulenza e nella capacità di cogliere le esigenze effettive dell'impresa. Quante volte abbiamo assistito a investimenti milionari in pubblicità o altre iniziative che non hanno portato i risultati sperati?

Se gli investimenti in digitalizzazione sono un tema sempre più centrale, sia a livello locale che nazionale ed europeo, un'opportunità fondamentale per le aziende è inoltre la partecipazione a bandi e finanziamenti pubblici, di cui spesso si usufruisce troppo poco. Spesso, la complessità burocratica e la mancanza di informazioni impediscono alle aziende del territorio di accedere a risorse economiche preziose per l'innovazione e la crescita. Qui entra il gioco il valore aggiunto del team: Digityze affianca le imprese nella gestione delle pratiche burocratiche e nella compilazione delle domande di finanziamento, grazie alla collaborazione con partner contabili e consulenziali di primo livello. Un servizio "all-in-one" che semplifica l’accesso agli incentivi disponibili.

Per le PMI del territorio cuneese, collaborare con un partner come Digityze significa intraprendere un percorso di crescita sostenibile, sfruttando le potenzialità offerte dalla digitalizzazione per affrontare le sfide del mercato moderno con strumenti adeguati e strategie mirate.

Oltre ai servizi più innovativi, che ricalcano come detto poc’anzi la figura dell'innovation manager, Digityze offre anche attività più "classiche" per fornire un pacchetto a 360°: creazione di siti web ed e-commerce, gestione dei social media aziendali, grafiche e materiali di comunicazione/marketing, sia cartacei che digitali.

Per qualsiasi richiesta, è possibile comunicare con i consulenti digitali sul sito web, nella sezione contatti , oppure scrivere una mail all’indirizzo info@digityze.it .