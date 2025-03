Cuneo si schiera contro il ReArm Europe, Fragolino (associazione Drin Drin): "Triste che lo faccia una città simbolo della Resistenza"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Francesco Fragolino, incentrata sulla discussione occorsa in Consiglio comunale a Cuneo come analisi dell'ordine del giorno presentato da Mario Di Vico (Cuneo Civica) sul progetto di riarmo determinato dall'Unione Europea.

La votazione di ieri (martedì 25 marzo) nel Consiglio Comunale di Cuneo contro il ReArm Europe evidenzia la difficoltà di molti politici nel comprendere le sfide del presente e nel ragionare con lungimiranza sul futuro. Che una decisione del genere venga presa proprio a Cuneo, città simbolo della Resistenza armata contro il nazifascismo, è particolarmente significativo. I nostri partigiani non ci hanno liberato con i fiori o con la diplomazia, ma combattendo con le armi. Ignorare questa lezione storica è un errore che non possiamo permetterci.

Nessuno è felice di dover destinare più risorse alla difesa, ma di fronte a un contesto internazionale segnato dal riarmo delle grandi potenze, rafforzare la nostra sicurezza è una necessità, non un’opzione. Ridurre il dibattito a un semplicistico "armi sì / armi no" significa sfuggire alla realtà. Inoltre, sento spesso dire che bisogna pensare ai giovani quando si giustifica il no al ReArm Europe. Eppure, è proprio per tutelare le nuove generazioni che dobbiamo investire nella difesa oggi: se non lo facciamo, prima o poi ci troveremo di fronte a una minaccia – che sia la Russia oggi o un'altra potenza domani – senza essere pronti a reagire.

Anche per questo motivo nelle scorse settimane ho deciso di aderire all’Associazione Drin Drin, che punta a un approccio politico serio e pragmatico, lontano dai populismi. Il 3 aprile alle 19, l'associazione si presenterà ufficialmente a Cuneo con la partecipazione del fondatore Alberto Forchielli e di Ingrid Brizio, direttrice dell'AFP di Dronero. Sarà un’occasione importante per confrontarsi con persone molto esperte anche su questa tematica. Per partecipare bisogna iscriversi al seguente link: https://lu.ma/2nemf6y7