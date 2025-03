Trasporto pubblico: la Provincia di Cuneo dice no alla frammentazione del servizio

La proposta di D’Ulisse, Emanuel, Gatto e Sannazzaro, che ribadisce con forza la necessità di un trasporto pubblico locale integrato, efficiente e accessibile, è stata votata da tutti. Grazie a una programmazione attenta e alla collaborazione tra le sette città del bacino cuneese e le Unioni Montane, negli ultimi anni è stato costruito un sistema di mobilità equilibrato e capillare, capace di rispondere alle esigenze di studenti, lavoratori, turisti e delle fasce più deboli della popolazione.

L’introduzione del Biglietto Integrato Piemonte (BIP) ha inoltre reso gli spostamenti più semplici e immediati, garantendo un’unica soluzione di viaggio su tutto il territorio. Ora, però, il progetto di suddivisione del servizio in più lotti, proposto dall’Agenzia della Mobilità della Regione Piemonte, rischia di compromettere questi progressi. Un’eventuale frammentazione potrebbe portare a un servizio disomogeneo, penalizzando le aree a domanda debole e riducendo l’integrazione tra i vari collegamenti.

Per questo motivo, con l’approvazione unanime del nostro ordine del giorno, il Consiglio Provinciale si impegna a:

- Difendere una gestione unica a livello provinciale, per mantenere efficienza e uniformità nel servizio

- Rafforzare il modello integrato esistente, garantendo continuità e accessibilità per tutti i cittadini

- Valorizzare le tecnologie già in uso, come il BIP, per rendere il trasporto pubblico sempre più semplice e fruibile.

“La mobilità è un diritto essenziale e una leva strategica per lo sviluppo del territorio – sottolineano i rappresentanti de La Nostra Provincia –. Non possiamo permettere passi indietro: vogliamo migliorare ulteriormente il servizio, non dividerlo e indebolirlo”.

L’approvazione unanime del nostro ordine del giorno dimostra che le battaglie per il bene comune vanno oltre le divisioni politiche. Il nostro impegno è quello di praticare una politica utile e concreta che, pur senza poltrone, faccia proposte utili e scelte responsabili per il futuro della Granda.