Tenda, Bergesio: “Confermato impegno di Italia/Francia per la riapertura entro il 30 giugno”

“Riconfermato l’impegno del Governo per la riapertura del Tenda con le tempistiche stabilite. Finalmente siamo in vista di un traguardo atteso e cruciale per l’efficienza dei collegamenti stradali e ferroviari del territorio, fondamentale per rispondere alle esigenze delle comunità locali e delle attività economiche che gravitano attorno a questa arteria strategica tra Italia e Francia e che ne attendono con fiducia la riapertura. Ora è essenziale vigilare affinché il cronoprogramma per il tunnel stradale sul Colle di Tenda venga rispettato e si giunga così, fatti i collaudi, all'apertura entro il 30 di giugno.

I fatti ci stanno dando ragione: le tempistiche per la conclusione dei lavori verranno rispettate. Ringrazio in primo luogo il Ministro Salvini e il Vice Ministro Rixi per l’attenzione che non è mai mancata, per l’impegno concreto dimostrato in questi anni per il potenziamento delle infrastrutture transfrontaliere e per aver fatto il possibile affinchè i lavori su questa arteria strategica per il territorio potessero proseguire e concludersi nei tempi promessi. Insieme al Comune di Limone, Comitato di monitoraggio, Anas, Regione Piemonte, Provincia di Cuneo continueremo a vigilare sui tempi di riapertura”.

Così il Senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio commenta la riunione della Commissione Intergovernativa Alpi del Sud che si è svolta oggi e che ha visto la partecipazione da remoto del Ministro dei Trasporti della Regione Provenza-Alpi-Costa Azzurra, Philippe Tabarot, e del Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Edoardo Rixi, che hanno ribadito la necessità per entrambi i Paesi di rispettare le tempistiche previste per la conclusione dei lavori entro il prossimo 30 giugno 2025.