Dogliani, ultimo appuntamento della serie di incontri ABCibo Scuola alimentare

Giovedì 3 aprile è in calendario l’ultimo appuntamento di ABCibo Scuola alimentare, presso la Bottega del vino a Dogliani (piazza San Paolo, 9). Ingresso libero dalle ore 20.30, per ascoltare Valentina Allasia, che parlerà della pecora delle Langhe, l’allevamento di una razza in via di estinzione e la caseificazione di un formaggio raro: la tuma.

A fine serata verrà offerta una piccola degustazione di prodotti locali per chiudere in bellezza la serie di incontri divulgativi organizzati dall’associazione Contadini delle Langhe, in collaborazione con Slow Food Langhe Dogliani Carrù.