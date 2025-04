Comunità Energetica Rinnovabile di Confartigianato Cuneo: prorogata la scadenza per la richiesta degli incentivi PNRR a fondo perduto

Importanti novità per chi intende puntare sull’energia rinnovabile aderendo ad una Comunità Energetica. È stata infatti prorogata dal 31 marzo al 30 novembre 2025 la scadenza di presentazione delle domande per accedere ai contributi del 40% a fondo perduto previsti dal PNRR in merito alla realizzazione di impianti che entrano in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER). Questo ampliamento della finestra temporale offre più tempo per aderire al programma e rappresenta un'opportunità imperdibile per chi desidera investire nella produzione e condivisione di energia pulita.

Confartigianato Imprese Cuneo ha accolto con favore la modifica voluta dal Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto e prosegue nel supportare imprese, enti e cittadini orientati a beneficiare della misura attraverso uno specifico servizio di consulenza con personale specializzato, mettendo a disposizione la sua Comunità Energetica CER-a.

Nata per aggregare tutti gli imprenditori che intendono avviare una transizione energetica, CER-a opera utilizzando le fonti energetiche rinnovabili sostenibili ed a basse emissioni di carbonio per combattere la crisi climatica e mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Obiettivi di CER-a sono: fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità agli associati di Confartigianato; incrementare l’energia rinnovabile prodotta in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta; ridurre le emissioni di CO2; supportare l’economia locale e la promozione di azioni e misure di contrasto alla povertà energetica; promuovere l’installazione e l’utilizzo dell’energia rinnovabile nel mondo delle piccole e medie imprese e l’educazione ai consumi energetici.

«Con le Comunità energetiche – commenta Franco Roagna, Presidente di CER-a – si dà vita ad un importante progetto etico che pone cittadini e imprenditori al centro, fornendogli una maggiore consapevolezza del sistema di produzione ed erogazione dell’energia. Confartigianato Cuneo ha scelto di andare in questa direzione offrendo ai suoi associati e a tutti coloro che intendono utilizzare un sistema di condivisione dell’energia pulita la sua Comunità Energetica Rinnovabile CER-a, uno strumento che fa leva sulla collaborazione integrata per avviare una seria ed efficace programmazione a sostegno di pensieri e azioni comuni finalizzate ad un futuro più green».