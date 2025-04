Civallero (FI): “L’apertura di Viale degli Angeli di Cuneo è stata una mia battaglia. FdI non può appropriarsene”

Dal Consigliere Comunale Franco Civallero riceviamo e pubblichiamo:

Non sono solito intervenire in “casa altrui”, però questa volta devo farlo, visto sono state espresse delle considerazioni che mi riguardano e che considero non veritiere.

Durante il congresso di Fratelli d’Italia a Cuneo, mi è parso che l’assessore regionale Paolo Bongioanni, nel suo corteggiamento del consigliere Giancarlo Boselli presente all’incontro di via XX Settembre, e al di là delle doverose espressioni di cortesia per l’ospite che ha voluto portare il suo saluto al congresso cittadino di Fratelli d’Italia, dimentichi alcune semplici cose, che invece è bene ricordare con garbatezza ma anche con precisione.

Bene l’apertura, da lui ventilata, verso qualunque forza politica che si riconosca nella nostra area di centro-destra e proponga cose chiare, coerenti e soprattutto utili alla città, comprese quelle forze che volessero trarre le conclusioni dal loro ormai manifesto disagio in maggioranza, e affrontarne le conseguenze politiche.

Quanto a Boselli, vorrei ricordare che all’ultimo ballottaggio gli proposi di stare con noi, ma egli ci chiese, con malcelata modestia, cinque assessori e il vicesindaco. Noi forse abbiamo fatto poco, è vero, ma anche lui non ha di sicuro sfondato il muro del suono. Sarà bene che l’assessore Bongioanni, nella sua saggezza, faccia qualche attenta riflessione in proposito.

Quanto alla paternità dell’apertura di Viale Angeli, vorrei veramente rivendicarla, con fermezza ed orgoglio. Ho cominciato a chiederla appena eletto in Consiglio e le mie interpellanze sono presenti nell’archivio comunale a testimoniarlo. Solo in un secondo momento Fratelli d’Italia ha presentato una sua interpellanza che si rifaceva alle mie iniziative e alle mie richieste rivolte all’Assessore competente e al Sindaco. E se alla fine si è giunti ad una decisione positiva in proposito, lo si deve ai miei continui interventi e solleciti. Sulla stessa linea si sono posizionati anche gli interventi di Mallone e Garnero, ma a battaglia già avanzata ed è per questo che non posso permettere che Fratelli d’Italia si appropri di un successo che, lo ricordo con estrema tranquillità ma con grande forza, è da imputare alle mie battaglie che, all’inizio non erano neppure condivise da Fratelli d’Italia.

Da ultimo, anche se non se n’è fatto cenno nel congresso, la polemica resistenza-Costituzione sollevata dal Sindaco di Valdieri non è così irrilevante come si vuol far credere, in quanto evidenzia una mentalità retorica e intollerante della sinistra provinciale che piace sempre meno anche a chi in quei valori si riconosce. Certamente se ne parlerà ancora.

Cordiali saluti. Franco Civallero