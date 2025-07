Interscambi coreografici torna a Cuneo con “sentieri del mistero”: un viaggio tra danza, natura e spiritualità

La Fondazione Egri torna con un nuovo appuntamento di Interscambi Coreografici a Cuneo all’interno de IPUNTIDANZA - Centro di Rilevante Interesse per la Danza: martedì 8 luglio 2025, alle ore 20, lo Spazio F’Orma ospita “Sentieri del mistero”, produzione site-specific della compagnia EgriBiancoDanza firmata da Raphael Bianco: una vera e propria esperienza esperienza immersiva in cui il pubblico è invitato a costruire il proprio percorso all’interno di un “labirinto coreografico”, muovendosi nello spazio.

Una serie di quadri danzanti, disseminati nello spazio senza un inizio e una fine prestabiliti, rappresentano emozioni e situazioni universali, come precarietà, passione, inquietudine, amore e crudeltà. Il pubblico è così guidato in un viaggio suggestivo tra stati d’animo contrastanti, in cui confrontarsi con i propri “misteri” interiori. Ogni spettatore, dunque, nel comporre l’ordine del suo cammino, costruisce un personale mosaico di significati.

Allo spettatore anche la scelta se vivere l’esperienza in silenzio, oppure accompagnato da una playlist, a cui è possibile accedere tramite QR code e ascoltare - in cuffia - direttamente dal proprio smartphone: un aspetto che rende ancora più personale e intima la fruizione dello spettacolo.

A ospitare l’evento lo scenario unico di Spazio F’Orma, area verde situata nel cuore del Parco Fluviale Gesso e Stura, ma non lontano dal centro di Cuneo: un luogo dedicato al movimento, in cui natura e corpo si incontrano, che costituisce il contesto ideale per accogliere l’event. Qui infatti la danza si intreccia al paesaggio fluviale, invitando il pubblico alla contemplazione e all’esperienza sensoriale.

“Sentieri del mistero” è una produzione della Fondazione Egri, Centro di Rilevante Interesse per la Danza, , realizzata con il sostegno del Ministero della Cultura, Regione Piemonte, Fondazione CRT e altri enti promotori dell’arte contemporanea.

Per la fruizione dell’esperienza è consigliato ai partecipanti di portare con sé delle cuffie.



Info e prenotazioni

biglietteria@egridanza.com / 366.4308040 / www.egridanza.com