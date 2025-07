Santuario di Valmala in festa per la conclusione dei restauri

Una giornata di festa ha celebrato, sabato 5 luglio, la conclusione della grande opera di riqualificazione dell’area del Santuario della Madonna della Misericordia di Valmala, un progetto avviato nel 2018 e oggi portato a compimento con un investimento complessivo di oltre 1 milione e 150 mila euro. L’inaugurazione ufficiale si è svolta nell’area esterna del Santuario, alla presenza delle autorità civili ed ecclesiastiche. A seguire, la Santa Messa, presieduta dal Vescovo di Saluzzo Mons. Cristiano Bodo, ha rappresentato un momento di raccoglimento e ringraziamento. La giornata si è conclusa con l’esibizione del gruppo corale I Polifonici del Marchesato, che ha impreziosito l’evento con un suggestivo concerto.

“Esprimiamo grande soddisfazione per il completamento dei lavori di riqualificazione dell’area attorno al Santuario di Valmala - dichiarano il Sindaco di Busca, Ezio Donadio e il prosindaco di Valmala, Andrea Picco -. L’intervento ha restituito dignità e funzionalità a un luogo simbolico per la nostra comunità, migliorando l’accessibilità, la sicurezza e l’accoglienza. È stato un investimento importante, frutto di una stretta collaborazione tra enti, istituzioni e comunità, che valorizza il patrimonio culturale e spirituale del nostro Comune”.

“Con gioia accogliamo la conclusione degli interventi di riqualificazione che hanno interessato il Santuario e le sue aree esterne. Grazie al lavoro congiunto di istituzioni e comunità, questo luogo sacro è ora più bello, ordinato e pronto ad accogliere i pellegrini in un contesto che rispetta la spiritualità e la storia che lo caratterizzano da quasi due secoli” sono state le parole del Rettore del Santuario di Valmala, don Federico Riba.



Dettaglio degli interventi: lotti operativi, finanziamenti e costi sostenuti

Il lungo percorso di valorizzazione del Santuario ha avuto inizio nel 2018, quando la Diocesi di Saluzzo candidò il progetto “Il cammino di Valmala. Passato, presente e futuro del Santuario della Madonna della Misericordia” al bando della Fondazione CRT “Santuari e Comunità”. Il progetto, sviluppato con il contributo di una rete territoriale attiva — tra cui la Cooperativa Il Casolare e l’Associazione Lou Soulestrei — rappresentava una significativa opportunità di valorizzazione culturale, spirituale e sociale. L’intervento ha previsto una spesa complessiva di 330.000 euro, di cui 200.000 richiesti tramite il bando della Fondazione CRT.

Nel 2020, il Comune di Busca ha poi affidato all’Arch. Claudio Ellena l’incarico di redigere uno studio di fattibilità per la riqualificazione delle aree esterne, al fine di migliorare l’accoglienza dei circa 25.000 pellegrini che ogni anno raggiungono Valmala, in particolare nei mesi estivi. Da quel progetto è nata la sottoscrizione di un Protocollo d’Intesa tra il Comune di Busca e la proprietà del Santuario, finalizzato a regolare l’uso e la gestione delle aree interessate dai lavori, per un costo complessivo di 553.000 euro, interamente finanziati dal Comune di Busca grazie ai fondi straordinari derivanti dalla fusione con Valmala. La realizzazione del progetto è stata suddivisa in quattro lotti operativi che hanno previsto: la realizzazione di due nuove aree di parcheggio a monte del Santuario, lo spostamento dei sottoservizi e nuova pavimentazione del piazzale sud, con materiali differenziati per le zone carrabili e pedonali, il completamento dell’interramento dei sottoservizi e installazione di un nuovo impianto di illuminazione nel piazzale nord e la pavimentazione del piazzale nord, a conclusione dell’intervento.

Nell’agosto 2022 si è presentata una nuova e importante opportunità di finanziamento grazie a un bando del PNRR (Missione 1 – Componente 3, Intervento 2.2), finalizzato alla protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale. I 150.000 euro finanziati hanno consentito la riqualificazione dei camminamenti nell’area verde circostante il Santuario. I nuovi percorsi collegano oggi in modo funzionale e armonico i principali accessi dei pellegrini da Pian Pietro e Melle, integrandosi con quelli esistenti. Anche il sagrato è stato completamente rinnovato, con una pavimentazione in pietra di Luserna, mentre un ulteriore intervento ha riguardato il restauro del piccolo fabbricato destinato all’allestimento dei quadri votivi, con il rifacimento del tetto in lose e la ristrutturazione completa degli spazi interni.

Nel frattempo, nell’estate del 2023, grazie alla donazione di un privato cittadino, si è proceduto anche al restauro dei due altari laterali della chiesa.

A completare l’intero percorso, il recente restauro dell’apparato decorativo del presbiterio, con particolare attenzione al dipinto murale del pilone originario (opera di Gauteri, 1835), inglobato nel Santuario nel 1851. L’intervento ha previsto la pulitura, l’attenuazione delle ridipinture e il recupero dell’illuminazione interna. La spesa di questo intervento è stata di 80.000 €, a cui si aggiungono 15.000 € per il rifacimento dell’impianto di illuminazione interna.