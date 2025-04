L'Oroscopo di Corinne dal 4 al 10 aprile

ARIETE: Diversi contesti stanno per mutare e quasi certamente a vostro vantaggio ma non senza una posteriore prova da superare… La quadratura di Marte, rallentando tutto, consiglia di armarvi di pazienza sedendo sulla riva ad aspettare in quanto i cosiddetti tempi migliori stanno per arrivare ma per ora meglio non prendere decisioni affrettate e non inalberarvi per cavolate sparate da persone intronate. Aggeggi da aggiustare. Sabato convulso e non scevro di inghippi.

TORO: Buoni ma testoni se vi ficcherete in testa qualcosa niente e nessuno riuscirà a farvi cambiare idea perché, a costo di spaccarvi le corna, vorrete andarci fino in fondo e ciò vi renderà merito visto che stavolta la tenacia verrà premiata! Sia in casa che in ambito affettivo siate aperti al dialogo evitando di tenere il broncio o di polemizzare su tutto. Giungeranno altresì due notiziole: una rallegrerà e l’atra rattristerà, mentre nel week end vi sposterete o ritemprerete.

GEMELLI: A volte, quando le cose girano storte, ve la prendete con un destino malandrino anche se dovreste essere voi a smuovere le acque affinché certe situazioni volgano a vostro vantaggio. Comunque sia, con la novella stagione, vi sentirete meglio e, malgrado tanti pensieri affollino la mente, riscontrerete una maggior carica di positività ed energia. A nati in giugno accadranno fatti così strambi dal trovare arduo dar loro una spiegazione. Doloretti sparsi o spasmi muscolari.

CANCRO: Ma che bello questo primo quarto di Luna che, sfoggiando il 5 aprile nella vostra costellazione, consentirà di affrontare qualsiasi evenienza con grinta! La settimana sarà alquanto movimentata e, in ambito operativo, famigliare o materiale, i trambusti abbonderanno così come dovrete prendere una decisione, guardarvi dai soliti rompiscatole di turno, aggiustare un aggeggio od effettuare un acquisto significativo. Sorprese nel week end.

LEONE: Da maestosi re della foresta non vi arrenderete dinanzi agli ostacoli che intralciano il cammino tirando fuori unghie e denti per difendere ciò a cui tenete ma… attenzione… in quanto l’orgoglio rischia di minare un rapporto interpersonale o a non ammettere dei torti che invece dovreste ammettere. Un congiunto abbisognerà di incoraggiamento, pur senza convinzioni dovrete effettuare un versamento e, nel contempo un comunicato vi lascerà quasi senza fiato.

VERGINE: Anche se ad aprile è un “dolce dormire”, non vi potrete assolutamente permettere di poltrire considerate le mille faccende da sbrigare e i conti da far quadrare. Ragion per cui datevi una smossa e rimandate al week end il riposo e i sollazzi. Grazie agli ultimi sprazzi di un Marte ben disposto riuscirete a mandare in porto un progetto o a riprendervi un pochettino da un momento abbastanza tosto. Fattibili delle notizie in arrivo e qualche disturbo di tipo allergico o digestivo.

BILANCIA: Gli appartenenti al III° decano, subendo gli strali di Marte, saranno maggiormente sotto torchio andando in tilt o tentennando eccessivamente dinanzi ad opzioni richiedenti tempestività. Per tutti comunque i giorni, tra un trambusto, una gioia e un affanno, voleranno talmente in fretta dal non lasciar certamente spazio alla noia! Non trascurate la salute, approfondite una carismatica conoscenza e difendete una giusta causa. Contatti con località acquatiche.

SCORPIONE: Stufi di far buon viso a cattivo gioco lancerete mirate e piccanti freccette ad interlocutori saccenti ed indisponenti convinti che la ragione stia sempre da una parte e, dopo aver vuotato il sacco, vi sentirete sicuramente meglio fregandovene altamente del fatto che si siano offesi! Condizioni meteo permettendo opterete per una gitarella, delle salubri passeggiate o il rinnovo di qualcosina all’interno od esterno dell’abitazione. Venerdì convulso e week end singolare.

SAGITTARIO: State battendo la fiacca e, specie nelle ore mattutine, tribolate ad ingranare la marcia avvertendo una gran voglia di pisolare e cancellare tutte le problematiche facenti ansimare. Ciò è dovuto sia al cambio stagionale che a chi, facendo girare le trottole, non consente di vivere pacificamente. Un posteriore neo proverrà da un alterco domestico o dal non riuscire a concludere ciò che avevate iniziato. Curate molto l’alimentazione. Importante notizia in arrivo.

CAPRICORNO: Trovandovi in una fase di aspettativa starete sulle spine auspicando che con l’avanzare della Primavera un sogno si concretizzi, un soggetto si inquadri, il lavoro dia i risultati sperati e possiate finalmente tirare boccate di ossigeno… Il sestile di Saturno in ciò spalleggerà favorendo la soluzione di una faccenda stante a cuore. In ambito amichevole sappiate distinguere la sincerità dall’impostura e non fidatevi di tutti! Fastidi ai denti o all’ossatura. Domenica allegrotta.

ACQUARIO: Gli astri parteggiano per voi: ragion per cui non andate in tilt per delle inezie, toglietevi una bella soddisfazione, liberatevi di vecchie zavorre, portate avanti un prospetto, soprassedete su torti o dispetti, mandate al paese degli stolti chi spudoratamente mente, proponete un caffè o una cena a chi sa farvi divertire e rilassatevi visto che l’ansia non porta ad un bel niente! Qualcuno effettuerà una gitarella altri invece andranno a trovare degli amiconi.

PESCI: Il lato materiale potrebbe preoccupare quasi come se le uscite superassero le entrate ma non angustiatevi perché prossimamente su questi schermi vedrete il portafoglio levitare basta soltanto saper aspettare… I più nervosetti tenderanno a scattare per inezie soffrendo di acciacchi classificabili come psicosomatici. Tra giovedì e lunedì dovrete prendere una decisione oppure un falso allarme metterà in agitazione mentre nel week end vi divertirete. Incontri casuali.

Con l’augurio che le stelle apriline portino, ad ognuno, tante cose carine!