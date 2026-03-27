Dl Bollette, Bergesio (Lega): "Stop a 'stalkerizzazione' telefonica, più tutele per cittadini e nostri anziani"

“Basta con l'assedio telefonico nelle case degli italiani. Grazie all'emendamento dei relatori al Dl Bollette, nato dalla decisa volontà della Lega, mettiamo un punto fermo contro il telemarketing selvaggio nei settori luce e gas. È una risposta concreta alle tantissime segnalazioni che ricevo spesso da cittadini esasperati da una vera e propria ‘stalkerizzazione’ quotidiana: una pressione commerciale aggressiva che genera ansia e disagio, colpendo duramente soprattutto i nostri anziani. Con queste nuove norme, il cittadino riprende finalmente il controllo: nessun contatto sarà più ammesso senza un consenso esplicito e verificabile. Introduciamo sanzioni severe, dalla nullità dei contratti alla sospensione delle linee per chi non rispetta le regole. La Lega tutela la serenità delle famiglie e la trasparenza del mercato, trasformando una richiesta di milioni di persone in una legge di buonsenso”.

Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare a Palazzo Madama, a commento del Dl Bollette al vaglio alla Camera.