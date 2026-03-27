Debutto da vicepresidente per Marrone, che difende Chiorino: "Dall'opposizione due pesi e due misure"

Dopo il passo indietro di Elena Chiorino, coinvolta nello scandalo della società "5 Forchette", prima uscita pubblica istituzionale nel nuovo ruolo di vicepresidente regionale per Maurizio Marrone: l'occasione è il confronto con il Comune sul piano sociosanitario 2025-2030. E l'esponente meloniano, come nel suo carattere, non si tira indietro a rispondere agli attacchi del centrosinistra e M5S che da giorni chiedono al governatore Alberto Cirio l'estromissione della collega biellese dalla Giunta.

"Esprimo la mia solidarietà - ha detto Marrone - ad Elena Chiorino: nelle polemiche, ci si sta dimenticando che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia. Ha ammesso la sua leggerezza, ma è giusto che continui a lavorare con le sue deleghe".

"Non mi sfugge poi - ha aggiunto Marrone - che ci sono due pesi e due misure: nel Comune di Torino ci sono assessori indagati che continuano a fare il loro lavoro".

Attacco a Mazzoleni

Qua la frecciata è rivolta al PD e all'assessore all'Urbanistica Paolo Mazzoleni, che in questo momento risulta coinvolto in quattro inchieste per il suo ruolo di progettista a Milano. Era poi l'8 aprile 2024 quando Roberto Fantini, vicino ai dem, si dimise dopo essere stato coinvolto nell'inchiesta "Echidna" sulle infiltrazioni dell' 'ndrangheta.

"Torino più rappresentata"

"La magistratura - ha aggiunto Marrone - dovrebbe fare il suo lavoro, così come la politica, affidandosi alla buona fede colleghi".

Per quanto riguarda il nuovo incarico - che si va ad aggiungere alle deleghe alle Politiche Sociali e Sicurezza - chiarisce: "la vicepresidenza è un tema di rappresentanza istituzionale: aumenta anche la rappresentatività di Torino in Regione, ma non cambia nulla a livello di operatività".