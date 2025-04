In Confcommercio a Cuneo un convegno dedicato alle sanzioni sulle violazioni del Codice della Strada

Agenti Fnaarc Confcommercio della provincia di Cuneo, il sindacato degli agenti di commercio, in collaborazione con gli ambulanti di Fiva, l’Associazione Albergatori Esercenti ed Operatori Turistici della provincia di Cuneo, i pubblici esercizi di Fipe, i locali da ballo di Silb e Astra Cuneo, hanno organizzato lo scorso 31 marzo presso la sede di Confcommercio un convegno con le Autorità di pubblica sicurezza (Polizia Stradale, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza) ed i Comandanti delle Polizie Locali delle sette sorelle per un esame del nuovo Codice della Strada e le sanzioni applicate in caso di violazione.

“Era quanto mai necessario – interviene Arcangelo Galante, presidente del Sindacato Agenti e Rappresentanti di Commercio Agenti Fnaarc-Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – un momento di confronto come questo, visto che per noi l’auto è il nostro ufficio; si è trattato di un incontro positivo in un clima di profonda collaborazione”.

“La presenza qualificata – precisa Galante – dei rappresentanti degli ambulanti, pubblici esercizi, ospitalità e ricettività, locali da ballo e del divertimento notturno e del trasporto ha sottolineato la necessità di un confronto con le Autorità, nella prospettiva di futuri contatti periodici”.

“Ringrazio gli intervenuti – conclude Danilo Rinaudo, presidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia-della provincia di Cuneo – ai quali va il ringraziamento per la collaborazione prestata anche in future nuove occasioni di confronto”.