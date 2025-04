Oltre 35mila ascolti in un solo week end per “Out of My Life”, singolo di debutto di NOMIA, nuovo progetto di Gabriele Giudici e Pietro Malfassoni

È disponibile su tutte le piattaforme digitali “Out of My Life”, il singolo che segna il debutto di NOMIA, il nuovo progetto musicale nato dall’unione dei DJ e producer monregalesi Gabriele Giudici e Pietro Malfassoni. Il brano vede anche la partecipazione dei LEVEL UP, duo di Novara composto da Edoardo Ciochetto e Andrea Chan.

Pubblicato dall’etichetta danese One Seven, parte del gruppo Sony Music Scandinavia, il brano ha ottenuto un notevole successo: 35.000 ascolti nel primo weekend e l’inclusione nella prestigiosa playlist New Music Friday Danimarca di Spotify.

“Out of My Life” offre un sound chill e trascinante che si inserisce nel genere afro house, caratterizzato da ritmi caldi e melodie avvolgenti, perfetto per accompagnare un sunset party in riva al mare.

Il progetto NOMIA, in collaborazione con Pietro Malfassoni, rappresenta una nuova fase nel percorso musicale di Gabriele Giudici, già affermato DJ producer sotto lo pseudonimo JUDICI. La sinergia con Malfassoni, dj e musicista eclettico proveniente dalla scena musicale di Mondovì, ha dato vita ad un sound fresco e originale.

"Sono entusiasta della risposta che 'Out Of My Life' sta ricevendo - commenta Gabriele Giudici -. Questo brano rappresenta una nuova direzione per me con il progetto NOMIA e la collaborazione con Pietro, Edoardo ed Andrea è stata incredibilmente stimolante. Vedere il nostro lavoro raggiungere così tanti ascoltatori e venire apprezzato, fino ad entrare in una playlist importante come New Music Friday Danimarca, è una grande soddisfazione".

“Con NOMIA vogliamo raccontare la nostra visione della musica elettronica: qualcosa che faccia muovere, ma che riesca anche a toccare le corde emotive" - spiegano infine Gabriele e Pietro.

Nato nel cuore creativo del Groove Eater Studio di Mondovì e Niella Tanaro, Out of My Life rappresenta il primo passo di un percorso che vedrà NOMIA protagonista di nuove uscite e live set nel corso del 2025.

“Out of My Life” è disponibile su Spotify, Apple Music, YouTube e tutte le principali piattaforme di streaming.