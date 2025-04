Cuneo prima classificata nel bando regionale Assieme.it

Il Comune di Cuneo è il primo classificato nella graduatoria dei 25 partecipanti al bando regionale Assieme.it finalizzato alla messa in sicurezza dei percorsi casa-scuola e ad attività di formazione nelle scuole, in materia di sicurezza stradale e mobilità sostenibile.

Il progetto regionale prevede un percorso di formazione per docenti e personale comunale al fine di acquisire competenze sui temi della sicurezza stradale dei percorsi casa-scuola, analizzare il tema della sicurezza stradale dei percorsi casa-scuola (al bando si potevano candidare fino a tre zone scolastiche) e offrire il supporto nella definizione degli indirizzi alla progettazione di un intervento per migliorare l'accessibilità in sicurezza per una tra le tre zone scolastiche proposte. I Comuni avranno così a disposizione un progetto da candidare a successivi bandi regionali in materia di sicurezza stradale, mobilità sostenibile, miglioramento della qualità dell’aria. Il percorso formativo per i vincitori del bando si svolgerà a partire dall’11 aprile e si concluderà nel mese di giugno 2026.

A seguire queste attività, per Cuneo saranno i dirigenti e alcuni docenti dei tre istituti comprensivi candidati: l’istituto comprensivo di viale degli Angeli (Scuola primaria Lidia Beccaria Rolfi e scuola secondaria di primo grado di via Bersezio), il comprensivo Oltrestura (Scuola Primaria Gianni Rodari) e il comprensivo di Borgo San Giuseppe. Al termine del percorso saranno così preparati per costruire percorsi di formazione per colleghi e studenti. Accanto al personale scolastico, saranno alcune figure tecniche del Comune di Cuneo (dagli uffici mobilità, pianificazione, ambiente, servizi scolastici, comunicazione) a lavorare per arrivare a definire l’intervento per una zona scolastica: si guarda alla riqualificazione dello spazio a servizio della Scuola Primaria Lidia Beccaria Rolfi, nel quartiere San Paolo.

“Siamo molto soddisfatti per questo risultato che è in sé un bel riconoscimento del lavoro che si fa a Cuneo”, commenta l’assessore alla mobilità Luca Pellegrino. “Questo percorso offerto dalla Regione è un’opportunità per consolidare le politiche intraprese dall’Amministrazione in termini di strade scolastiche e autonomia nei percorsi casa-scuola dei ragazzi a cui il Comune di Cuneo lavora da tempo. La novità dell’approccio che ci viene proposto sta nella possibilità di lavorare in forma collaborativa tra i vari settori coinvolti e con le scuole, nell’ottica di consolidare le attività legate al mobility management, cioè alla gestione della mobilità che va dalla definizione di strategie fino alla costruzione di strumenti e attività per ottimizzare gli spostamenti delle persone in ambito urbano. Continuiamo a lavorare per ridurre il traffico e la congestione stradale, limitare l’inquinamento atmosferico e acustico, promuovere forme di mobilità sostenibile, migliorare la qualità della vita e l’efficienza degli spostamenti”.

Negli ultimi 3 anni sul territorio comunale si sono fatti interventi nel contesto del progetto “Scuole al centro” a beneficio di 9 scuole (un asilo nido, due scuole dell’infanzia, tre scuole primarie e tre scuole secondarie di 1° grado) e ci sono in previsione progetti di riqualificazione degli spazi fronte-scuola su altri 6 istituti, inclusi quelli interessati dal bando regionale Assieme.