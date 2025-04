La Cultura della Professione si presenta agli Architetti della Provincia di Cuneo con un programma dinAmico, in continuità e innovazione

A seguito della definizione delle candidature alle prossime Elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti Conservatori della Provincia di Cuneo, ora ci si avvia alla prima tornata elettorale che si terrà il 10 e 11 aprile in modalità online sulla piattaforma SkyVote; abbiamo incontrato il Presidente uscente dell’Ordine - Arch. Fabrizio Rocchia - per avere maggiori informazioni.

Quali sono stati gli elementi che hanno portato alla composizione di questo gruppo di candidati?

“Come spesso accade al termine di un mandato elettorale” - dichiara l’Arch. Rocchia - “si cerca di capire se ci sono i presupposti per avviare un percorso condiviso per la costituzione di un gruppo composto dai Consiglieri uscenti ancora candidabili, ai quali affiancare nuovi/e Colleghi/e interessati/e ad impegnarsi. Al termine del mio mandato, mi sono reso disponibile a fare da “garante” in questo percorso per lavorare su programma condiviso e concreto che potesse portare alla composizione di un nuovo gruppo, in continuità, che rappresentasse tutto il territorio provinciale”.

Quindi avete fatto sondaggi su tuta la Provincia di Cuneo?

“Si, abbiamo avviato sondaggi in diverse zone della Provincia al termine dei quali sono stati organizzati alcuni incontri programmatici e che hanno portato alla composizione di una squadra di Colleghi/e” - continua l’Arch. Rocchia - ”che non ha esitato a candidarsi in un rapporto di continuità e innovazione con il percorso intrapreso e proponendo un programma "dinAmico" di obiettivi e di iniziative, con cui affrontare le tematiche della Professione e del Lavoro dei/delle Colleghi/e.

Fin da subito la squadra ha ritenuto fosse necessario ricominciare a pensare al Consiglio dell’Ordine come un gruppo unito, in modo da accrescere La Cultura della Professione.”

Ci può dire qualcosa in più sul programma?

“Il gruppo” - sostiene l’Arch. Rocchia - “ha iniziato a lavorare in modo organico sul programma condividendo l’obiettivo che fosse concreto e fattivamente attuabile nel periodo del mandato.

In particolare è stato predisposto un programma che tiene conto di quattro temi principali: 1. Ambiente e Territorio, 2. Lavoro e Competenze, 3. Partecipazione e Coinvolgimento e 4. Ruolo dell’Ordine; il programma dettagliato e completo è scaricabile del seguente link: https://drive.google.com/file/d/1QAiZ5SIOCUA6nfn4Jnbr5nsH6FUItd9b/view?usp=drive_link ”

Parliamo di Candidature: quali sono i nomi che proponete?

“Come accennato” - prosegue il Presidente uscente - “il gruppo dinAmico si compone di Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori che rappresentano tutto il territorio della Provincia di Cuneo:

Sezione A

Alba con gli Architetti POZZAGLIO Massimo e RIOLFO Giuseppe

Boves con l’Architetto FRONZE’ Erminio

Busca con l’Architetto RACCA Valerio

Cuneo con gli Architetti DALMASSO Francesca e RUDELLA Enrico

Mondovì con gli Architetti GARELLO Paola e TOMATIS Arianna

Saluzzo con l’Architetto COSTAMAGNA Giuseppe

Savigliano con l’Architetto TESTA Elisa

Sezione B (Junior)

Piasco con l’Architetto PODDA Elisa

Abbiamo visto che altri Ordini o Collegi hanno svolto le elezioni online; anche per voi è prevista tale modalità?

“Esatto, le elezioni saranno online sulla piattaforma di SkyVote Cloud e si articoleranno in più tornate elettorali:

1^ convocazione: 10 e 11 aprile dalle 10:00 alle 18:00

Qualora non si dovesse raggiungere il quorum del 50% degli aventi diritto al voto, pari a 619 unità su un totale di 1237 Iscritti, si dovrà procedere con la seconda tornata elettorale

2^ convocazione: 12, 14, 15 e 16 aprile dalle 10:00 alle 18:00

Qualora non si dovesse raggiungere neanche il quorum del 25% degli aventi diritto al voto, pari a 310 unità su un totale di 1237 Iscritti, si dovrà procedere con la terza tornata elettorale

3^ convocazione: 17, 18, 19, 22 e 23 aprile dalle 10:00 alle 18:00

Per la terza convocazione non vi è quorum e sarà sufficiente qualsiasi numero di votanti

Visto che le modalità di voto non sono semplicissime” - sottolinea l’Arch. Rocchia - “invitiamo i/le Colleghi/e a seguire le istruzioni contenute nel manuale scaricabile dal seguente link e che accompagnerà, passo-passo, nelle varie fasi di voto: https://drive.google.com/file/d/19s348-hpshuuZhy0OtgggG9Ng1p1ZCi1/view?usp=drive_link ”

Conclude l’Arch. Rocchia - ”Invito i/le Colleghi/e che si riconoscono nel programma e nell’importanza della Cultura della Professione a sostenere le Candidature dei/delle Colleghi/e - sia con il voto diretto, sia coinvolgendo anche altri/e Colleghi/e - digitando, al momento dell’espressione del voto, tutti i COGNOMI (Sezione A e B) dei candidati del gruppo dinAmico”.

Arch. Fabrizio Rocchia

Presidente uscente dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo e “garante” del gruppo di Candidati/e al Consiglio dinAmico - La Cultura della Professione