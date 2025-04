Cuneo: nel salone dell’Anagrafe la campagna di sensibilizzazione per la donazione di organi e tessuti

Da alcuni giorni uno schermo posizionato nel salone dell’Anagrafe del Municipio di Cuneo, in via Roma 28, proietta la campagna di sensibilizzazione “Dichiarati donatore di organi”, promossa dall’AITF (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato) e che vede come protagonista la comica torinese Luciana Littizzetto. Uno spot, già andato in onda su alcuni canali televisivi nazionali nei mesi scorsi, che affronta in maniera leggera e simpatica il tema del fine vita.

Durante l’appuntamento per richiedere la carta d’identità o il suo rinnovo, infatti, viene chiesto ai cittadini se intendono donare organi e tessuti una volta avvenuto il decesso. Una scelta che, se non si è adeguatamente informati e preparati, può in alcuni casi spiazzare o creare incertezza.

Una decisione che però può davvero salvare delle vite, eppure, come evidenziato nel report periodico del Centro nazionale trapianti (Cnt), in Italia sono in aumento i casi di opposizione al prelievo in caso di decesso: dal 1° gennaio al 31 marzo di quest'anno i "no" alla donazione sono saliti del 3,4% rispetto al 2024, mentre le astensioni sono diminuite dello 0,6%. A livello complessivo, si registra il 60,3% di consensi e il 39,7% di opposizioni.

Per questo il progetto avviato presso il salone dell’Anagrafe vuole essere di supporto al lavoro di informazione già svolto dal personale comunale. In tal senso si inserisce l’iniziativa dell’AIDO Cuneo-Borgo San Dalmazzo: in occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi e tessuti in programma venerdì 11 aprile, coloro che si recheranno all’Anagrafe per il rinnovo dei documenti, potranno chiedere e ottenere dai volontari presenti tutte le informazioni riguardanti il consenso alla donazione.

“Il nostro Comune – dichiara la Sindaca Patrizia Manassero - è da sempre impegnato nella sensibilizzazione sulla donazione degli organi e tessuti in collaborazione con le realtà che la promuovono. Si tratta infatti di un semplice “si” che per tanti può essere veramente vitale. Il fatto di essere il primo Comune italiano a sostenere questa specifica iniziativa ci inorgoglisce: un ringraziamento all’AITF per il suo contributo in questa importante missione”.

Così Marco Borgogno, presidente nazionale dell’AITF: “La scelta di coinvolgere Luciana Littizzetto non è stata casuale. Si è provato a combattere l'opposizione alla donazione con un sistema ironico ed innovativo. Un ringraziamento va alla nostra attrice piemontese che fuori dalle scene sa esprimere una sensibilità ed una umanità degne di nota. Grazie al Comune di Cuneo per essere stato il primo a sposare questa nostra idea”. Per questo il presidente Borgogno parteciperà per la seconda volta, tra le fila del pubblico, al programma televisivo “Che tempo che fa” in onda domenica sera sul Nove, in cui Luciana Littizzetto affronterà nuovamente il tema della donazione.

Maggiori informazioni su www.dichiaratidonatore.it.