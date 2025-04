Enrico Solavagione riconfermato Segretario generale Cisl Cuneo

Con 48 voti (su 49 votanti) Enrico Solavagione, 56 anni, è stato riconfermato oggi pomeriggio (venerdì 10 aprile) Segretario provinciale della Cisl. La rielezione è avvenuta al termine del XX congresso dell’Unione sindacale territoriale che si è svolto all’Albergo La Ruota, a Pianfei.

Affiancheranno Solavagione in segreteria territoriale Tiziana Mascarello, riconfermata anche lei e Pierluigi Marengo.

Solavagione, eletto segretario generale della Cisl cuneese, prima di essere eletto al vertice della confederazione provinciale ha guidato per dieci anni (dal 2010 al 2020) la Fisascat Cisl Cuneo, la federazione del commercio, del turismo e dei servizi.

L’elezione è avvenuta oggi pomeriggio al termine del Congresso nel quale sono stati eletti anche i nuovi componenti del Consiglio Generale. «Coraggio, passione e partecipazione»: questo è stato il tema del 20° congresso della Cisl Cuneo.

Un Congresso ricco di emozioni, di parole autentiche e di sentiti apprezzamenti per il lavoro svolto da Enrico Solavagione e dalla sua Segreteria negli ultimi quattro anni. Due giornate intense, durante le quali si è respirato un forte senso di appartenenza: un clima “di casa”, quello di una grande famiglia riunita non solo per fare il punto sul percorso compiuto, ma soprattutto per guardare insieme al futuro, con unità e determinazione, progettando il prossimo mandato della Segreteria in sinergia con le categorie e con la Confederazione.

I lavori si sono aperti giovedì mattina con la relazione introduttiva del segretario generale Enrico Solavagione. Un intervento appassionato e coinvolgente, più volte interrotto da lunghi applausi, che ha toccato numerosi temi di stringente attualità: dalla situazione in Europa all’intelligenza artificiale, dalle politiche abitative alla riforma delle pensioni, passando per la pubblica amministrazione, la scuola, le infrastrutture, l’edilizia e la lotta contro ogni forma di discriminazione, con un focus particolare su quella di genere.

Circa 250 le persone presenti tra delegati e ospiti, con ben 132 delegati in rappresentanza degli oltre 47.000 iscritti alla CISL Cuneo. Un momento di confronto vivo e partecipato, che ha confermato l’ottimo stato di salute dell’organizzazione e la volontà condivisa di proseguire, con rinnovato slancio, il percorso intrapreso.

Molte le persone rappresentanti delle Istituzioni e della politica che hanno voluto partecipare e portare il loro supporto: il Presidente della Regione Alberto Cirio, il presidente della Provincia di Cuneo, Luca Robaldo, il presidente della Fondazione Crc, Mauro Gola, e il sindaco di Pianfei, Marco Turco oltre che a personaggi della scena politica. Presenti e sono Intervenuti il Senatore Giorgio Maria Bergesio e l’onorevole Chiara Gribaudo e l’ex Senatore Marco Perosino.

Molti i plausi a Solavagione non solo per la relazione ma anche per il clima che si è respirato. Sauro Rossi della Segreteria Nazionale Cisl nel suo intervento ha dichiarato: “desidero esprimere i miei più sinceri complimenti a Enrico Solavagione, che ha saputo unire a fermento e calore un’organicità della riflessione che dà forza e direzione all’impegno sindacale della Cisl. La sua relazione è stata intensa, profonda e imbevuta del vero spirito cislino”. E ancora: “questo congresso rappresenta un'occasione significativa di condivisione per la Cisl di Cuneo, un sindacato capace di affrontare le sfide del presente con determinazione e umanità, guardando sempre le persone negli occhi”.

Non sono mancate parole di apprezzamento da parte di Luca Caretti, Segretario generale Usr Cisl Piemonte dell’operato di Solavagione: “a livello regionale abbiamo raggiunto risultati notevoli perché abbiamo fatto squadra: serve continuare su questa strada. A Enrico Solavagione va il mio apprezzamento per la visione d’insieme che ha saputo dare alla Cisl Cuneo, per la concretezza e per aver messo in pratica il concetto di "leadership diffusa", fondamentale per affrontare questi tempi difficili. Le scelte fatte negli ultimi anni non erano facili da sostenere nei luoghi di lavoro e sul territorio, ma la Cisl Cuneo ha saputo affrontarle con determinazione”.

Al termine delle due giornate congressuali Solavagione ha commentato: “ho visto tanto entusiasmo e tanta voglia di contribuire al miglioramento delle situazioni lavorative e sociali di questa provincia e del Paese: questa è l'eredità più importante del congresso. Un entusiasmo contagioso, costruttivo, che rispecchia la linea della Cisl dal generale al particolare. Ora dobbiamo impegnarci per portare avanti le nostre istanze su sanità, partecipazione dei lavoratori, salari, questione di genere. A livello nazionale e provinciale ci sono tanti fronti aperti sui quali vogliamo essere protagonisti: se lo spirito è quello di questi giorni, non si può non essere fiduciosi per il futuro”.

Il tavolo di presidenza era composto da Alessio Ferraris (presidente congresso e segretario generale Fnp Cisl Piemonte), Bruna Tomasi Cont (vicepresidente congresso), Sauro Rossi (segretario nazionale Confederale Cisl), Luca Caretti (segretario generale Usr Cisl Piemonte), Cristina Maccari (componente Segreteria Usr Pimeonte), Enrico Solavagione (segretario generale Ust Cisl Cuneo), Tiziana Mascarello (segretaria amministrativa Cisl Cuneo), Cristina Barbero (responsabile patronato Inas Cisl Cuneo), Aurora Rosolia (responsabile Caf Cisl Cuneo), Elena Avico (responsabile dello Sportello SOS infortuni) e Damiana Olivero (responsabile ufficio vertenze Cisl Cuneo).