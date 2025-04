Francesca Scaglia: equilibrio evolutivo e benessere psicologico

Francesca Scaglia è la fondatrice dello studio Stella Gialla – Equilibrio Evolutivo. Con una laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche, Francesca è Coach, docente e formatore con una specializzazione nel counseling e nel supporto genitoriale. La sua missione è sostenere il benessere psicologico ed emotivo delle persone attraverso percorsi di consapevolezza e conoscenza di sé, lavorando in particolare sulla comunicazione interiore. Francesca crede fermamente che ciò che diciamo a noi stessi influenzi profondamente il modo in cui viviamo e comunichiamo con il mondo.

Francesca accompagna le persone in percorsi individuali e di gruppo orientati a ritrovare l'equilibrio emotivo, accrescere la fiducia in sé stessi e trasformare le difficoltà quotidiane in opportunità di crescita personale. Utilizza approcci dolci ma profondi per trasformare vecchie dinamiche limitanti e ostacolanti e sostituirle con nuovi modelli di più ampio respiro. Grazie a queste tecniche, le persone possono riscoprire le proprie risorse dimenticate. Francesca lavora sia individualmente che in incontri di gruppo.

Francesca si rivolge a chi sente il bisogno di ritrovare benessere, centratura e fiducia nelle proprie capacità. Se desiderate intraprendere un percorso di crescita personale e migliorare la vostra comunicazione interiore, Stella Gialla – Equilibrio Evolutivo è il luogo ideale per iniziare questo viaggio verso la consapevolezza e il benessere.

Per maggiori informazioni scrivere o chiamare su WhatsApp 3294182180

E-mail: francesca.yourcoach@gmail.com

Sito: https://www.francescascaglia.it