Bra, auto fuori strada sulla provinciale 294: due feriti lievi

Auto fuori strada nella serata di ieri lungo la strada provinciale 294, nel tratto compreso tra la frazione Casa del Bosco e la frazione Motta a Bra. Per cause ancora in fase di accertamento, un settantenne residente a Bra ha perso il controllo della propria Suzuki Gran Vitara, che è uscita dalla carreggiata terminando la corsa nel campo adiacente e ribaltandosi.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente un equipaggio della Polizia Locale di Bra e i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che hanno provveduto a estrarre dal veicolo sia il conducente che il passeggero. Successivamente sono giunte anche due ambulanze del servizio di soccorso sanitario regionale 118, che hanno trasportato i feriti all’ospedale di Verduno.

Fortunatamente le condizioni dei due occupanti non sono risultate gravi: entrambi hanno riportato solo lievi lesioni. Il traffico nella zona ha comunque subito rallentamenti per oltre un’ora, per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione del mezzo incidentato.