Gli auguri del presidente ATL Langhe Monferrato e Roero: "Il turismo è un'opportunità straordinaria per il nostro territorio"

Il presidente dell'Ente Turismo Langhe Monferrato Roero Mariano Rabino rivolge gli auguri di buone feste a tutti i cittadini, i turisti italiani e stranieri che hanno visitato il territorio nel 2025, con l'auspicio che tornino a esplorarlo nel 2026.

Un ringraziamento speciale è rivolto agli operatori del settore turistico: gli amministratori locali, le imprese di ristorazione e albergazione, i professionisti del mondo della cultura, le guide turistiche e gli accompagnatori cicloturistici. Il 2025 si è dimostrato ancora una volta un anno eccezionale per arrivi e presenze nel territorio.

«Grazie al turismo abbiamo riscoperto quanto è bello il nostro territorio, quanto è magnifico e lussureggiante il nostro paesaggio, quanto è importante la nostra enogastronomia,» afferma Rabino. «E grazie al turismo abbiamo un'opportunità economica di sviluppo, benessere e di progresso.»

Un augurio che racchiude la consapevolezza che il turismo rappresenta non solo una ricchezza economica, ma anche un'occasione per valorizzare e preservare l'identità culturale e paesaggistica delle Langhe, del Monferrato e del Roero.

GUARDA QUI IL MESSAGGIO E GLI AUGURI DI MARIANO RABINO: