Volley A2M. Cuneo-Prata 3-2, Codarin Mvp della partita: "Una vittoria del gruppo" [VIDEO]

Il premio di miglior giocatore dell'incontro Cuneo-Prata di Pordenone è stato assegnato a Lorenzo Codarin, capace di fermare gli avversari 7 volte a muro, alcuni dei quali nei momenti "caldi" del match. Il centrale friulano sta probabilmente disputando la miglior stagione da quando veste la maglia di Cuneo: "Ci tenevamo molto, volevamo vincere a tutti i costi. Ce l'abbiamo fatta,anche se nel primo set siamo partiti con il freno a mano".

Il commento sulla sua prestazione: "Riesco ad esprimermi bene con i compagni, mi aiutano tanto. Sapevo che il muro avrebbe potuto dare una mano in più in questa partita, in gara1 non aveva funzionato bene e così ci siamo focalizzati di più su questo fondamentale in allenamento". Poi parla del servizio: "Nel primo set non abbaino rispettato le indicazioni del coach e si è visto".

Come si fa a vincere la bella? Per Coda saranno i dettagli a fare la differenza: "Secondo me sarà fondamentale ancora il muro. Non solo quelli diretti, ma anche in quanto aiuto alla difesa. E poi la battuta: se riusciamo staccarli da rete è più facile per tutti".

