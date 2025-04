Alice Minetti nuova testimonial dell'Atl del Cuneese [VIDEO]

È stata ufficializzata la nuova collaborazione tra l'ATL del Cuneese e l'atleta bovesana Alice Minetti.

Grande appassionata di sport e figlia d’arte del ciclista professionista Alberto Minetti, Olimpionico a Mosca nel 1980, Alice Minetti sin da bambina ha praticato numerosi sport quali lo sci alpino, lo scialpinismo, il triathlon e il ciclismo allenandosi nelle Alpi di Cuneo.

La passione per l’atletica leggera l'ha poi portata a ottenere i migliori risultati nel trail running con la qualifica nel 2024 nelle TOP 30 atlete élite della Golden Trail Wordl Series. Laureata in Scienze e tecniche avanzate dello sport a pieni voti, è allenatrice specialista FIDAL - settore endurance - e allenatrice FISKY - Sky running. Vincitrice di numerose competizioni sul territorio, è vice campionessa Italiana Vertical su neve, campionessa italiana snow Classic FISKY e vice campionessa italiana snow vertical FISKY.

"Siamo entusiasti di annunciare la nostra collaborazione con Alice, un'atleta di spicco nel panorama sportivo, per promuovere il nostro meraviglioso territorio alpino e le numerose iniziative sportive qui organizzate. Questa partnership rafforza la nostra volontà di valorizzare le bellezze naturali e le opportunità sportive che Cuneo e le sue montagne offrono" ha dichiarato Mauro Bernardi, Presidente dell'ATL del Cuneese.



"Alice incarna perfettamente i valori di determinazione, passione e amore per la natura, affidando allo sport un importante ruolo per il benessere fisico e mentale di chi lo pratica. Siamo certi che, grazie alla visibilità che porterà, riusciremo a far conoscere ulteriormente il Cuneese come meta ideale per la pratica di attività sportive a cielo aperto" ha commentato il Direttore dell'ATL, Daniela Salvestrin.

L'atleta è ideatrice di una community che riunisce runner e podisti: "Ali ai piedi - ha affermato Alice Minetti - è costituito da un gruppo di persone con la stessa passione e lo stesso obiettivo: condividere momenti. Nata 10 anni fa, Ali ai piedi organizza allenamenti e manifestazioni, con l'idea che il connubio tra movimento, natura e condivisione generino benessere. Tra pochi giorni - ha continuato Alice - parteciperò all'evento internazionale Golden Trail World Series in Cina. Seguirà poi una partecipazione a Noli in Liguria, per proseguire con le tappe del Golden Trail World Series in California a giugno e a Innsbruck in estate, con il gran finale ad ottobre (in località ancora da definire)”.

DI SEGUITO LE DICHIARAZIONI DI ALICE MINETTI, DIEGO COLOMBARI E MAURO BERNARDI (GUARDA IL VIDEO)

Presenti all'incontro anche, oro alle Paralimpiadi di Tokyo 2020 nella disciplina handbike e Testimonial dell'ATL per la promozione delle proposte accessibili e inclusive del Cuneese, e Giovanni Panzera, Ambasciatore del cicloturismo cuneese nel mondo.

"Invitiamo tutti a seguirci in questo entusiasmante viaggio e a scoprire le meraviglie delle nostre montagne." ha concluso il Presidente Mauro Bernardi.