Demonte, ritorna l'appuntamento con Prima D’oc, la festa occitana che apre l’anno delle danze e degli incontri tra Italia e Francia

Venti candeline per Prima D’oc, la festa occitana che apre l’anno delle danze e degli incontri tra Italia e Francia. Ormai giunta alla 20ª edizione, Prima Doc è la manifestazione dove tradizione ed innovazione animano il comune di Demonte, Valle Stura, per una grande festa che apre la stagione delle danze. Liutai, musicisti e il pubblico si incontrano per le strade e per le piazze in un continuo scambio. Un luogo dove i vari strumenti musicali della tradizione occitana hanno un proprio spazio ed una propria connotazione, per poi unirsi, dopo 2 giorni di studi ed approfondimenti, in un insieme unico ed irripetibile.

Occit’amo Festival con Sergio Berardo, Direttore Artistico e anima della manifestazione che da oltre dieci anni percorre le vallate occitane delle terre del Monviso, si affianca ancora una volta all’importante lavoro di Comune di Demonte, Proloco Demointe, unione Montana Valle Stura che, anno dopo anno, hanno saputo stringere relazioni e costruire una kermesse che unisce, attraverso i Colli della Lombarda e della Maddalena, Italia e Francia.

Occit'amo vuole costruire un percorso che, attraverso i tempi delle stagioni, sappia raccontare anche questo, i tempi della vita e della musica, i tempi delle relazioni tra le persone. Eco perché da qui partiamo anche quest’anno.

Quest'anno, grazie al consorzio Valle Stura Experience - Porta di valle Valle Stura, anche le proposte Outdoor per raccontare un Occit'amo festival che, collaborazione doppio collaborazione, sa far conoscere, gustare, amare, un bellissimo territorio!

Il calendario

Venerdì 2 maggio 2025 - ore 21.00

Le Otto Montagne

Dall’ omonimo romanzo del 2017 di Paolo Cognetti Proiezione del film

Sabato 3 maggio 2025

Ore 15.00 Seminari di musica occitana

Ore 16.30 Anfiteatro Piazza Nuto Revelli – Corso di Danze Occitane con Daniela Mandrile

Ore 20.30 Palatenda Demonte – Grande Cena Occitana

Ore 21.30 Concerto “Les Randoulines”

Ore 22.30 Gran Baldub con Sergio Berardo e Madasky

Domenica 4 maggio 2025

Per tutto il Giorno “Fjuero di PRIMAD’OC”

Ore 11.00 Santa Messa accompagnata da musiche occitane

Ore 12.00 Portici - Ballo con aperitivo offerto dalla Pro Loco Demonte

Ore 12.30 Palatenda - Pranzo

Ore 15.30 Musica per tutto il paese Ore 17.30 Anfiteatro Gran Ballo Finale

Info e prenotazioni (cena e pranzo) Ufficio Turistico 0171955903