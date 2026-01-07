Cuneo, nuovo micronido di Madonna dell’Olmo: lunedì mattina l’inaugurazione

Verrà inaugurato lunedì 12 gennaio, alle ore 11.30, il nuovo micronido comunale di Madonna dell’Olmo, in via Granatieri di Sardegna 28/B.

Negli ultimi giorni dell’anno sono stati infatti effettuati i sopralluoghi e le verifiche finali previsti dalla normativa per le nuove strutture, passaggi indispensabili per ottenere il via libera definitivo. In questi giorni sono stati invece ultimati il montaggio degli arredi e l’installazione delle attrezzature necessarie all’avvio del servizio: i primi bambini verranno infatti accolti a partire da martedì 13 gennaio.

Si tratta del secondo cantiere del Comune di Cuneo finanziato con i fondi PNRR che giunge a conclusione, dopo gli interventi di “Mobilità dolce e Scuola al centro” che hanno permesso la realizzazione di un’area giochi, strade e piazze scolastiche, collegamenti ciclabili e pedonalizzazioni, nei quartieri Donatello e Gramsci.

Il micronido va ad arricchire l’offerta di servizi educativi per la prima infanzia, servendo in particolare l’oltre Stura, dove mancava una struttura comunale di questo tipo, a beneficio anche delle frazioni circostanti.

Il nuovo edificio accoglierà fino a un massimo di 24 bambini. Su un solo piano, ha una superficie lorda di circa 370 m². La distribuzione degli spazi è stata organizzata secondo i principi della bioclimatica (le zone soggiorno sono collocate sul lato sud, in modo da avere una migliore esposizione solare, mentre i servizi generali sono sul lato nord), l’edificio rispetta la normativa Nzeb (con impatto ambientale quasi nullo, classe energetica A4). Bisognerà attendere la primavera per ultimare nel dettaglio l’area esterna della struttura, con la semina del manto erboso, la messa a dimora di alberi e aiuole, e l’installazione dell’arredamento esterno.

Il costo complessivo dell’intervento, dai muri agli arredi, è stato di 1.630.000 euro, di cui 1.370.000 euro finanziati dal PNRR.



