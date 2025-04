In arrivo al Lux di Busca una serata tutta al femminile con lo spettacolo “Il Filo Magico”

Il cinema teatro Lux di Busca si prepara ad accogliere “Il filo magico”, uno spettacolo suggestivo ed emozionante tutto al femminile. Appuntamento domani sera, mercoledì 16 aprile, alle ore 20.45.



“La poesia, la musica e la danza si fondono per tessere un filo magico di emozioni senza tempo”.



Sul palco le poetesse Rodica Atomoaie e Beatrice Condorelli, in un viaggio dove racconto ed emozioni si congiungono alle note delicate della talentuosa violinista Eliza Chelaru, ma anche alle bellissime interpretazioni delle giovani cantanti Aghata Becchio, Grace e Francesca Romano. Non mancheranno l’energia, i sorrisi ed anche un tocco di magia. Sul palco anche le ballerine del Centro Sportivo Val Maira e della PGS Roccavione magistralmente dirette dall’insegnante Luisa Giorcelli.



L’idea del filo magico nasce da Luisa Giorcelli e Rodica Atomoaie, con l’intento di creare una speciale unione artistica, uno spettacolo capace di coinvolgere ed emozionare.



Ingresso gratuito con prenotazione consigliata al 339 8663807.