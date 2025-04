Sfide e minacce dell’intelligenza artificiale: al castello di Grinzane l’esperto Stefano Epifani

Che impatto ha e potrà avere la rivoluzione dell’intelligenza artificiale sulla vita quotidiana, sul territorio e sulle imprese?

E’ l’interrogativo affatto banale per rispondere al quale l’Associazione Commercianti Albese ha invitato al castello di Grinzane un relatore d’eccezione, protagonista dell’incontro che l’associazione ha organizzato per questo venerdì 17 aprile, alle ore 20.30 nella sala conferenze del maniero simbolo Unesco, come primo della serie di speciali eventi coi quali Aca celebrerà il suo 80° anniversario.

Ospite principale del seminario divulgativo sarà infatti Stefano Epifani, presidente della Fondazione per la Sostenibilità Digitale, giornalista e per 25 anni docente di "Internet studies" all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” e dal 2020 professore di Sostenibilità Digitale all’Università di Pavia e alla Scuola di Management dell’Università di Grenoble (Francia). A dialogare con lui sarà Luciano Gaiotti, direttore centrale Servizi per il Sistema Confcommercio–Imprese per l’Italia e amministratore del Digital Innovation Hub, promosso da Confcommercio per supportare le imprese associate nella transizione digitale e nei percorsi di innovazione.

Prima con la sua "lectio", poi in dialogo cn Gaiotti, Epifani sarà chiamato a descrivere evoluzione e ricadute di una rivoluzione scientifica e tecnologica che da subito ha impattato nella vita – quotidiana, lavorativa e relazionale – di ciascuno di noi. Da “tecnologia del futuro” si è trasformata in realtà tangibile, influenzando modi di vivere, di pensare e anche di fare impresa. L’IA sta trasformando la società, dalla gestione intelligente del traffico nelle città alle risposte fornite alle nostre interlocuzioni dai chatbot – i software progetti per simulare conversazioni come un essere umano - fino ai sistemi di raccomandazione che personalizzano gli acquisti. Per nulla banali le domande che si legano alla sua applicazioni: quali rischi sono legati al suo impiego? Quale impatto può avere sul lavoro? Eliminerà o aggiungerà figure professionali? E noi, come ci stiamo adattando a questo cambiamento?

«I cambiamenti a cui assistiamo riguardano il mondo intero – affermano il presidente e il direttore Aca, Giuliano Viglione e Fabrizio Pace – e hanno effetti quotidiani e immediati su ciascuno di noi, sulle nostre imprese, sulle nostre relazioni. L’approfondimento che Aca propone rappresenta un’opportunità per esplorare le potenzialità e gli strumenti dell’IA, contestualizzate nella dimensione globale e con riferimenti agli accadimenti internazionali contemporanei».