Giovedì 17 aprile, alle ore 18, nella sede di Confindustria Cuneo, in via Vittorio Bersezio 9, si terrà l’incontro “Le cure palliative in Cuneo-Un hospice per la città”.

Durante l’appuntamento, la Fondazione Adas, con la collaborazione di Confindustria Cuneo, presenterà alle aziende e alle istituzioni il progetto del nuovo Hospice di Cuneo che sorgerà nei locali dell’Ex Collegio “Immacolata”.

Parteciperà anche l’Assessore alla Sanità della Regione Piemonte, Federico Riboldi.