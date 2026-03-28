Promosso il nuovo servizio di trasporto per Valli Monregalesi e Val Tanaro con Bus Company [VIDEO]

Circa 11 mila persone al mese. È questo il numero medio di passeggeri che mensilmente usufruisce dei servizi di trasporto pubblico offerto da Bus Company che, da circa cinque mesi, è subentrata anche nella gestione delle linee delle Valli Monregalesi- Valle Mongia e Valle Tanaro coinvolte, lo scorso 15 ottobre, nel maxi blitz che ha coinvolto RT - Riviera Trasporti, con il sequestro dei mezzi, l'apertura di un'indagine da parte della Procura, tutt'ora in corso, e l'iscrizione di cinque persone al registro degli indagati per attentati alla sicurezza dei trasporti e falso documentale.

Dalla fine di ottobre 2025 per garantire la continuità del servizio che, soprattutto nei mesi invernali, è a servizio in particolare dell'utenza scolastica, con l'intervento della Regione, tramite l'Agenzia della Mobilità Piemontese, le linee sono state riassegnate al Consorzio Grandabus con Bus Company, ente capofila del consorzio, che opera da decenni in provincia di Cuneo, Torino e Asti e Alessandria.

A distanza di alcuni mesi abbiamo incontrato alcuni degli 8 autisti che da RT sono entrati in Bus Company e operano, insieme ad altri colleghi (15 in totale, ndr), sulle undici linee interessate dal cambio gestione.

"L'ambiente di lavoro è ottimo - spiega Sergio Carletto, che fa l'autista da oltre vent'anni - e il servizio all'utenza è molto migliorato. Continuo a fare le stesse linee di prima, quindi Mondovì, Val Tanaro e Imperia, con turni mattina o pomeriggio e questo consente di avere anche dei momenti di tempo libero".

"Sono linee molto frequentate, soprattutto dagli studenti che devono raggiungere le scuole a Mondovì ma anche a Imperia - aggiunge il collega Carlo Ramò -. Abbiamo visto un cambiamento in meglio: i mezzi sono tutti nuovi e funzionanti, che garantiscono un buon servizio all'utenza".

Da più di trent'anni è autista anche Marco Peirano: "Mi occupo delle linee verso Ormea, Imperia, Mondovì, ma anche a Serra-Pamparato e Viola. Lavoriamo con un'ampia utenza e ora grazie a pullman più recenti viene garantito che tutto funzioni per il meglio con una maggiore tranquillità da parte degli autisti per la sicurezza degli utenti".

Dello stesso avviso anche alcuni degli studenti con cui abbiamo parlato in piazza d'Armi all'uscita dalle lezioni: "Siamo contenti che ora il riscaldamento funzioni - ci racconta un ragazzo -, sembra scontato ma non lo è stato assolutamente".

"I pullman passano e c'è posto a sedere" - aggiunge un altro. Due fatti che dovrebbero essere scontati ma che, soprattutto nelle linee scolastiche che negli anni hanno attraversato la Val Tanaro non lo sono mai stati.

“Abbiamo ritenuto doveroso intervenire – dichiarano da Bus Company, azienda capofila del consorzio Grandabus – per garantire un servizio essenziale a un territorio che non può permettersi di restare isolato. Insieme alle altre aziende consorziate abbiamo impiegato tutti i mezzi e le risorse disponibili per coprire le linee e ristabilire quanto prima un servizio stabile e sicuro. L’obiettivo è chiaro: assicurare agli studenti e ai pendolari la possibilità di spostarsi”.

Un intervento non di poco conto, infatti, fin da subito c'è stato il massimo impegno da parte di tutti gli autisti e consorziati per coprire le linee che erano rimaste scoperte: Ceva-Viola Saint Gréé, Pamparato-Roburent-Mondovì e Imperia-Ormea-Mondovì.