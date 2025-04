Valdieri aderisce alla campagna di solidarietà per il Libano

Con il cuore rivolto alla solidarietà e con lo spirito alpino sempre vivo, il Sindaco di Valdieri – lui stesso ex Alpino – ha lanciato un forte appello alla cittadinanza per una nuova iniziativa umanitaria. Forte di un profondo senso civico, il primo cittadino si è fatto promotore di una raccolta di materiale a sostegno della popolazione libanese, in difficoltà a causa delle gravi crisi bellica, sociali ed economiche che affliggono il Paese.

«Siamo parte del secondo Reggimento Alpini – ha dichiarato il Sindaco – e per noi è doveroso tendere la mano a chi si trova in difficoltà. È un gesto che nasce dal cuore, dai valori che ci uniscono come Alpini e come comunità valdierese. Aiutare le parti più deboli è un dovere morale che non possiamo ignorare».

L' iniziativa solidale punta a raccogliere beni di prima necessità: alimenti non deperibili, abbigliamento, prodotti per l’igiene e materiale scolastico. Tutti i cittadini sono invitati a contribuire, portando il proprio aiuto presso il Comune di Valdieri Piazza della Resistenza, 2.

L’iniziativa, sostenuta dal Comune di Valdieri, vuole essere un simbolo concreto di vicinanza tra popoli e un messaggio forte di pace e cooperazione. La solidarietà, ancora una volta, parte dalle montagne per arrivare lontano verso altri popoli.

"Abbiamo colto subito l'appello del 2° Reggimento Alpini, al quale nel 2022 questa Amministrazione ha conferito la Cittadinanza Onoraria" aggiunge il vicesindaco, Giraudo Sharon, "la raccolta inizierà sabato 19 aprile e proseguirà sabato 26 e sabato 3 maggio, dalle ore 09:30 alle ore 11:00 presso il Municipio".