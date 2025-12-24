Babbo Natale arriva con l’autoscala: Vigili del fuoco e Supereroi in Pediatria a Cuneo [FOTO e VIDEO]

Ogni anno, alla vigilia di Natale, i Vigili del Fuoco rinnovano una tradizione speciale: arrivano con l’autoscala portando Babbo Natale fino al quarto piano del reparto di pediatria dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo per consegnare i regali ai bambini ricoverati.

L’iniziativa riesce sempre a strappare un sorriso e rendere più leggero il periodo di degenza per i piccoli pazienti, portando al contempo gioia e emozione a tutto lo staff, dagli infermieri ai medici, sempre in presenza della primaria, la dottoressa Eleonora Tappi.

Stamattina i Vigili del Fuoco erano accompagnati anche dai supereroi, per rendere ancora più magica la consegna dei regali. L’evento è organizzato come sempre da Abio, l’associazione che si occupa del benessere dei bambini ricoverati in pediatria. Oltre ai doni, sono stati distribuiti anche panettoni, rendendo l’atmosfera ancora più festosa.

Non è mancato un breve passaggio in Pronto soccorso, dove alcuni bambini in attesa di essere visitati hanno potuto vedere da vicino i loro eroi, da Spiderman a Batman.

Come sottolineato dai vertici dell’azienda ospedaliera, la cura passa anche attraverso gesti come questi, capaci di portare sorrisi e calore nei giorni più difficili.