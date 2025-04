MALTEMPO / Il Tanaro resta sorvegliato speciale, in lenta discesa il livello idrometrico

Dovrebbero diminuire nelle prossime ore le piogge che nella giornata di oggi, giovedì 17 aprile, hanno interessato il Piemonte e la Granda.

In tutta la provincia, fin da questa mattina, sono state numerose le criticità legate a frane e smottamenti, per fortuna di lieve entità: in tutti i casi, infatti, non si è resa necessaria la chiusura delle strade al traffico veicolare, neanche a Ceva, nella zona dei Rocchini, in genere critica, dove le reti di contenimento recentemente posate hanno funzionato.

A destare maggiore preoccupazione il livello del Tanaro nei comuni della Bassa Langa monregalese.

A Clavesana la Protezione Civile continua a monitorare il livello del fiume e sono state fatte evacuare in via precauzionale con ordinanza del sindaco Bruno Terreno, le famiglie residenti in borgata Gerino, con la chiusura del ponte che collega viale Martiri della Libertà (fronte ex cotonificio) con la stessa Gerino e del ponte della strada comunale di accesso alla Borgata Gorretti, fino a cessata emergenza.

A Piozzo il Tanaro ha superato il livello di guardia nel primo pomeriggio ma, per ora, come spiega dal Comune il sindaco, Sergio Lasagna, non sono state segnalate situazione di criticità idrogeologico-idraulica. Rimane attivo il Centro Operativo Comunale (Coc) con il costante presidio della Protezione Civile.

Situazione sotto controllo anche a Carrù, dove non si è resa necessaria l'evacuazione della frazione Reculata, purtroppo interessata dalle passate alluvioni. Il sindaco, Nicola Schellino, ha predisposto la chiusura al pubblico dell'isola ecologica in Strada Tagliata.

A Farigliano si sono verificati alcuni smottamenti, prontamente risolti, come spiega il sindaco, Ivano Airaldi. Il Tanaro ha esondato nella strada privata che porta alla centrale idroelettrica, ma al momento non si segnalano fortunatamente danni rilevanti, come era invece successo in passato, quando l'acqua aveva distrutto interamente la strada. Il Coc al momento non è stato aperto, ma Comune, Protezione civile e gruppi volontari sono pronti a intervenire in caso di necessità.

Non si rilevano particolari criticità a Bastia Mondovì, dove da ieri sera è attivo il Coc e dove questa mattina, in località Alfieri, si è verificato uno smottamento che ha invaso la strada, prontamente ripristinata.

Situazione sotto controllo anche a Mondovì, dove al momento non è stata disposta la chiusura di ponti o strade.

Intanto in tutti i comuni si sta registrando un seppur lieve abbassamento del livello idrometrico del fiume.