Trifule: il tartufo bianco d’Alba protagonista a Dogliani dal 14 al 22 dicembre

Dal 14 al 22 dicembre, Dogliani ospiterà la prima edizione di Trifule, un evento pilota dedicato al tartufo bianco d’Alba. L’iniziativa, che vuole valorizzare i tartufi delle Langhe e i loro protagonisti – cercatori e cani – si propone di avvicinare il pubblico a questo prezioso prodotto in modo semplice e autentico.

L’idea nasce da Marco Battaglino, oste e trifolao, che ha trasformato la passione per il tartufo in una proposta unica. "Con Trifule volevo togliere al tartufo quell’aura di esclusività, riportandolo alla sua dimensione quotidiana. Il tartufo è una presenza che ha segnato la vita di tante generazioni di contadini e cercatori", spiega Battaglino. L’evento vuole offrire anche la possibilità di degustare piccoli piatti con tartufo a prezzi accessibili, per rendere questa esperienza più inclusiva.

"Il tartufo dovrebbe essere un’esperienza per tutti. Come dice Aldo Canis, rappresentante dei trifolao doglianesi, vedere e capire la bellezza della ricerca con i cani e vivere l’emozione che essa trasmette è qualcosa che ognuno dovrebbe provare".

Trifule è organizzato in collaborazione con la Bottega del Vino di Dogliani, che ospiterà la manifestazione nei suoi spazi storici. Durante i due fine settimana, i visitatori potranno partecipare a un’asta a offerta chiusa per aggiudicarsi pezzi di pregio e degustare piatti al tartufo accompagnati dai vini locali nei suggestivi sotterranei cinquecenteschi. "L’idea di Marco ci ha conquistati subito", racconta Nicoletta Bocca, presidente della Bottega del Vino. "Tartufo e vino rappresentano un connubio indissolubile, non solo nei sapori ma anche nel modo di affrontare la vita e il lavoro. Vogliamo raccontare questa sinergia con una serata speciale, dedicata alla degustazione di piatti con tartufo e vini del Doglianese, in cui esplorare i legami tra la vigna e il bosco".

Oltre ai tartufi dei trifolao locali, il mercato ospiterà produttori artigianali di formaggi, salumi e conserve, offrendo un’occasione unica per scoprire i sapori del territorio. I visitatori potranno comporre confezioni regalo personalizzate, perfette per le festività, unendo tartufi, vini e specialità gastronomiche di qualità. Trifule non è solo un mercato: è un evento che coinvolge l’intera comunità di Dogliani. Con il patrocinio del Comune e il supporto delle associazioni locali, il programma include momenti di intrattenimento e iniziative culturali, pensati per arricchire l’esperienza dei visitatori. Trifule si inserisce nel solco della Fiera Internazionale del Tartufo Bianco d’Alba, prolungandone idealmente la celebrazione nel mese di dicembre. Questo evento, posizionato alla fine della stagione del tartufo, rende omaggio a un prodotto che in questo periodo raggiunge la sua massima espressione, diventando protagonista delle festività natalizie.

In allegato il programma completo.